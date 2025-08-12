輝達售中晶片「川普政府抽成15%」　美律師怒發聲：明顯違憲

▲ 川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮近期傳出與晶片巨頭輝達（Nvidia）及超微（AMD）達成營收分潤協議，要求兩家公司上繳對中國銷售晶片收入的15%給美國政府，以換取出口許可證。然而，這項前所未有的政策面臨嚴重法律質疑，專家直指此舉明顯違憲。

國際貿易律師道雅各布森（Douglas Jacobson）向Yahoo Finance直言，「美國憲法明確規定不得對出口徵稅，在我看來，這絕對是違憲的出口稅。」根據美國憲法第一條第九款的「出口條款」，禁止對任何州出口的商品課徵稅收或關稅。

金融研究機構Sevens Report Research創辦人埃塞（Tom Essaye）11日也向Yahoo Finance表示，「我們從未見過政府如此直接地分一杯羹。」

除憲法限制外，2018年通過的《出口管制改革法》也明確禁止向出口商收取許可證費用。雅各布森強調，雖然「使用費」完全合法，但要求晶片製造商支付15%營收分潤「明顯不是使用費」，反而像是一種反向關稅。

美國最高法院在1998年的「美國訴美國鞋業公司案」中曾一致裁決，推翻國會批准對出口貨物徵收0.125%從價費的港口維護稅，認定該費用具有出口稅特徵，違反憲法。

輝達發言人未證實相關協議，但稱公司遵循美國政府制定的全球市場參與規則。專家預測，可能的法律挑戰將來自輝達與超微股東或各州檢察長，理由是此類協議可能損害股價或州內企業利益。