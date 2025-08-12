必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

▲必勝客Pasta Hut升級推出私廚系列燉飯新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客旗下義式飯麵品牌「Pasta Hut」私廚系列即起推出升級燉飯新品，一共有2種口味選擇包括「松露鮮蝦干貝燉飯」、「炙燒嫩雞腿紅醬燉飯」，加入干貝、鮮蝦、松露、炙燒雞腿等食材，搭配濃郁醬汁、牽絲莫札瑞拉起司，還有全新副食「鮮貝魷魚棒」。

必勝客Pasta Hut「私廚系列」升級版燉飯開賣，「松露鮮蝦干貝燉飯」選用干貝、鮮蝦等海味搭配特級鮮奶油、牛肝菌與松露熬煮成的濃郁醬汁，香氣十足；另一款「炙燒嫩雞腿紅醬燉飯」則以厚實多汁炙燒雞腿肉與培根，搭配義大利經典波隆那肉醬，醬汁中的酸甜番茄香融入每一粒米飯，單點嚐鮮價189元。

▲同步推出全新副食「鮮貝魷魚棒」。

另外，全新副食「鮮貝魷魚棒」嚴選北冰洋鮮嫩鱈魚漿、Q彈南美魷魚漿，以及新鮮扇貝丁等3種海味以黃金比例結合，下鍋油炸後外層金黃酥脆，內餡彈牙多汁，單點65元、加購價59元。

為歡慶新品上市，即日起於PK雙饗卡APP購買「Pasta Hut」燉飯、義大利麵全系列，再加1元即可享有副食3選1（小份薯金幣、3塊黃金和風鱈魚塊或BBQ1腿1翅）超值優惠。

▲達美樂最新「和牛堡排火山披薩」。

達美樂全門市近日則推出全新「和牛堡排火山披薩」，選用厚實多汁的和牛堡排搭配濃郁起司火山沾醬，入口就能吃到和牛堡排濃厚脂香與火山起司濃郁奶香之間的雙重美味，至8月31日前還可享大披薩半價優惠只要499元。