美國會聽證會揭密！　「這4種外星人」是UFO潛在操控者

▲ 由左至右為「灰人」、「北歐人」、「蜥蜴人」以及「昆蟲人」。（圖／翻攝自X平台／Jason Bardo X）

不明飛行物（UFO）的存在長期以來一直是爭論不休且飽受質疑的議題，而最近在美國國會山莊（Capitol Hill）舉行的1場聽證會，再度點燃了關於不明空中現象（UAP）以及外星生命可能性的討論。

據英國網媒《UNILAD》的報導，在今年5月的UAP簡報會中，曾參與五角大廈（Pentagon）最高機密計畫而聞名的物理學家戴維斯博士（Dr Eric Davis），以一番驚人言論吸引了與會者的注意，他聲稱，有4種不同類型的外星人，可能是不明飛行器的操控者。

他所指的4種外星生命分別為「灰人」（Grays）、「北歐人」（Nordics）、「昆蟲人」（Insectoids）以及「蜥蜴人」（Reptilians）。

那麼，這4種外星人究竟有什麼不同？《UNILAD》指出，「灰人」的概念在1960年代中期廣為流行，主要源於貝蒂與巴尼·希爾（Betty and Barney Hill）著名的外星綁架事件。這對夫妻聲稱，綁架他們的是一些小型的人形生物，皮膚光滑呈灰色，擁有巨大的黑色杏仁狀眼睛，缺乏典型的人類特徵，如鼻子或耳朵。

「北歐人」則被描述為高挑、身材纖細的生物，外貌類似斯堪地那維亞（Scandinavian）人類，擁有金髮、藍眼睛與白皙的膚色。

顧名思義，「昆蟲人」擁有更多類似昆蟲的特徵，例如多肢、外骨骼、顎，有時甚至會有觸角。最後，「蜥蜴人」的理論在20世紀末透過陰謀論者、英國作家艾克（David Icke）而流行，他主張存在能夠隨意變形的爬蟲類外星人。

密蘇里州（Missouri）眾議員伯利森（Eric Burlison），同時也是眾議院監督委員會及UAP小組成員，在節目《無盡虛空》（The Endless Void）中向主持人費雪（Kristin Fisher）表示，他曾在私人討論中聽過這相同的4種類別。

「我在這個辦公室裡的會議上，聽其他人談過這4種類別，」伯利森說，「但我沒想到他會說出來。我沒想到戴維斯，你知道的，那位受人尊敬的科學家，會直接這樣脫口而出。」

不過，自稱持懷疑態度的伯利森坦言，他並不確定戴維斯的消息來源是否準確。他指出，這位物理學家的言論可能是親眼見證，也可能是第二手的轉述，「如果是真的，這將會是改變世界觀的時刻。而且政府沒有權利對它所服務的公眾隱瞞這樣的秘密。」

然而，他也意識到，一旦承認外星人存在的可能性，可能會招致更多的懷疑。伯利森坦承，「有些人會認為我們瘋了」，但他為調查辯護，指出納稅人資助了五角大廈、情報部門與能源部門，針對UAP的研究計畫，「所以我有義務為美國人民查明真相。」

