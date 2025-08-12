調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

▲大陸商務部8/12起，針對列入出口管制管控名單的28家美國實體企業實行暫緩或暫停措施。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中美經貿高層在瑞典斯德哥爾摩舉行會談，雙方在會後發表聯合聲明，其中提及中方將採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的部分非關稅反制措施。商務部今（12）日就列入出口管制管控名單調整作出回應，宣布對28家美國實體企業暫緩或停止相關限制。

商務部新聞發言人就出口管制管控名單答記者問，「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明提到中方將採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。請問在出口管制管控名單方面有何考慮？」

發言人指出，商務部於2025年4月4日和9日分別發佈了第21號和22號公告，將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

發言人表示，為落實中美經貿高層會談共識，決定自2025年8月12日起，對於2025年4月4日被列入出口管制管控名單的16家美國實體，繼續暫停上述相關措施90天。對於2025年4月9日被列入出口管制管控名單的12家美國實體，停止執行相關措施。

發言人強調，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

根據資料顯示，先前遭列入出口管制管控名單28家美國實體企業，涵蓋半導體製造、人工智慧、量子運算、航太、防務與高端材料等領域，包括部分涉足軍民融合的美國國防承包商、高性能晶片研發公司、精密製造設備供應商，以及與美國政府有緊密合作的科研機構。例如，在被列管名單中，有數家專注於軍用衛星與導引系統的企業，以及生產高性能EDA（電子設計自動化）工具與光刻設備的科技公司。

中方此次調整是落實中美經貿高層會談共識的重要步驟，顯示中方在維護國家安全底線的同時，願意為雙邊經貿合作釋出積極信號，這一暫緩與停止措施有助於為中美後續經貿談判營造更為穩定的氛圍。

儘管雙方在關稅、產業補貼、技術轉讓等領域仍存在分歧，但雙方近期均展現出控制摩擦、加強溝通的意願。出口管制管控名單的調整雖屬技術性操作，在當前中美關係背景下，依然具有一定象徵意義，反映出在高層對話推動下，部分對抗性措施正進入「觀察」與緩和階段。