美國20%+N對等關稅衝擊　外媒曝台灣5大困境

記者趙蔡州／綜合報導

美國實施對等關稅，台灣暫時稅率為20%，但必須採疊加方式計算，貿易需加上原關稅稅率，外媒就分析台灣目前陷入的5大困境，分別是台積電投資美國，卻無法助台灣達成貿易協議、日韓關稅較低、台幣升值、國內政治朝野對抗加劇、對等關稅衝擊金屬產業等。

根據《紐約時報》報導，川普今年4月公布全球對等關稅名單時，台灣一度被認為在談判上處於有利地位，原因是台積電剛宣布在亞利桑那州擴大投資，加上後續川普多次在公開場合中稱讚台積電的投資，近期更宣布台積電將加碼投資美國2000億元，而且台積電在美國設廠，得免除半導體100%關稅。

然而，上述種種舉措，卻仍無法幫助台灣政府與華府達成貿易協議，保護台灣的其他產業免受對等關稅的衝擊。除此之外，由於台灣關稅是20%+N，鄰國日本、南韓的15%都低於台灣，導致台灣產品出口到美國的競爭力遭進一步削弱。

報導也提出，台灣經濟高度仰賴出口，除了半導體等高科技產品外，台灣也是金屬工具、不鏽鋼板的重要出口國，更是螺絲、螺栓等金屬零件的全球第3大產地，且產品大部分都是銷往美國，這些公司除了要面臨20%+N關稅外，若有生產鋼鋁製品，還得面臨川普另一項鋼鋁製品的50%關稅。

另外，台幣今年兌美元大幅升值，對於台灣嚴重依賴出口的經濟結構，也是台灣必須解決的另一大難題。除了外部因素外，台灣內部的朝野對抗加劇，執政黨無法有效推行想推動的政策，導致許多公司做決策時，勢必得考量政治上可能出現的不確定因素。

面對多重壓力，不少企業坦言前景堪憂。舉例來說，一間經營螺絲生產長達40年的某企業經理就透露，最近幾個月來，公司的客戶不是暫停下單，就是要求延後出貨。整體來看，台灣出口產業正面臨嚴峻挑戰，如何調整策略度過這波難關，成為業界關注的焦點。