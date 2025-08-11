　
國際

韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」一覽無遺　驚嚇難入眠

▲▼南韓網友意外發現，從戶外的草坪可以透過窗戶清楚看見飯店內的女性桑拿室。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友意外發現，從戶外的草坪可以透過窗戶清楚看見飯店內的女性桑拿室。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道慶州市某間知名飯店竟然大出包！一名男網友帶著妻子、2名孩童前往飯店入住3晚，豈料他某天晚間從戶外草坪無意間發現，飯店窗戶竟然沒有設置防窺窗貼、也無任何窗簾阻擋，女性脫衣準備洗桑拿的裸體春光外洩，甚至連內衣褲穿什麼顏色都能一覽無遺，令妻子感到相當羞恥。

根據韓媒《News1》、《韓國日報》，今年度的亞太經合會（APEC）預計將於10月31日在南韓慶尚北道慶州市登場，然而當地某知名飯店卻出現嚴重的紕漏，一名男網友8日在某網路論壇以「女客裸體春光外洩的女子專用桑拿？」為標題，控訴業者根本不重視投宿旅客的安全，且對後續賠償不聞不問。

該名網友表示，「幾天以前我和妻小前往慶尚北道家族旅遊，並入住某知名飯店3晚。我帶著7歲和5歲的孩子度過愉快的時光，最後一晚還在飯店泡桑拿，在回到客房以前，前往1樓的戶外草坪散步。豈料，我在飯店外散步時，竟然能夠看到室內房客脫衣裸露上半身的光景！因為帶點濕氣，我才瞬間想起來，原來這裡是桑拿。」

▲▼網友的妻子站在女性桑拿更衣室，證實從草坪可以清楚看見室內光景。（圖／翻攝自韓網）

▲網友的妻子站在女性桑拿更衣室，證實從草坪可以清楚看見室內光景。（圖／翻攝自韓網）

網友透露，因為脫衣服的房客頭髮較短，因此他以為對方應該是男性，而位置可能是「男性專用桑拿」。豈料，他在和妻子聊到此事，並經過再三確認後，竟發現該處地點其實是「女性專用桑拿」，從戶外草坪能夠清楚見到脫衣房客的肩骨和後背，因此他也推測，由於妻子身材較為高大，恐怕連身體下面都被戶外民眾看個精光。

後來，網友和妻子向飯店管理業者反映該情況，業者直呼根本不可能，因為窗戶一定會貼防窺窗貼，直到亮出該張相片後，業者才驚覺不對勁，連忙在桑拿入口處貼出緊急告示，表示因為高溫濕熱的環境導致窗戶防窺貼毀損，因此必須緊急進行維護作業。

然而，網友的妻子卻嚇得難以入睡，她擔憂自己的裸體會被戶外民眾看得一清二楚，這讓她感覺到非常羞恥。網友也控訴，業者事後的處理態度相當消極，擺出一副要求客戶氣消的嘴臉。

08/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞 南韓 慶州 知名飯店 春光外洩 桑拿

