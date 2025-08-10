凍卵諮詢內診喊痛！資深婦產醫：性生活都這種感覺　挨告結果曝

▲台北一名資深婦產科醫師被女病患告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

女子小萱（化名）到台北某大醫院諮詢凍卵，事後控訴李姓資深婦產科醫師利用內診，多次觸碰她處女膜、大腿內側，過程提及性器官名稱、性行為等言行，對李男提出性騷擾申訴，經醫院判定不成立，小萱再申訴，經台北市性騷擾防治委員會判定成立，李男提出行政訴訟，被駁回。另李男在刑事上被起訴，台北地院則判李男無罪。可上訴。

小萱控訴，她到台北某大醫院婦產科看診並諮詢凍卵，原本由周姓醫師看診，得知沒有性經驗，會以腹部超音波取代內診，直到要取卵當天才會做侵入性的行為。不過換了李男看診時卻要內診，且只說「那我看一下」，並沒有對診療細節做任何說明，並在過程中撫摸她大腿內側。

小萱拿出錄音表示，內診時她感到疼痛，李男仍按壓她處女膜，並在過程說「有結婚有跟先生有有有性生活的話，都是這種感覺」、「那有結婚你這個處女膜就會鬆掉，對不對…就不會疼痛，所以，大部分的人跟先生性生活的時候不會痛」、「我是讓妳知道說，到時候取卵吼〜是從這邊進去」、「處女膜，妳是還沒有到緊到不行啦，但是厚，還是難免，難免」，內容讓她覺得不舒服，且和凍卵流程沒有任何關聯。

小萱說，事後她向醫院生殖中心諮商師反映，諮商師表示之前有許多女性患者都反映過有類似的事情，建議療程結束後可以投訴。她質疑李男藉機騷擾，向醫院提出申訴並報警處理，檢方依李男涉猥褻起訴。

全案經台北地院審理，法官認為，小萱再檢查後向護理師提及內診、以及李男提及前次檢查結果時時都笑出聲，且自然的和李男討論後續治療，情緒或反應均無任何異常，難以想像她剛剛經歷聲稱的侵害情節。另外在場護理師也表示，不記得李男是否撫摸小萱大腿，更難想像有護理師在場觀看全程時，李男會當眾猥褻小萱。

法官指出，小萱在警詢、偵查及本院審理時所證述的內容，與案發當天向諮商師反映的內容情節不盡相同，且她錄音所呈現的客觀過程，也和小萱的反應和情緒完全不符，即便李男曾遭病患投訴內診未拉起門簾、粗魯不禮貌觸碰病患腿部、沒口頭告知就掀起病人衣服，才說要做胸部觸診、質疑病人私生活等情，但不能因此推認本案犯行，判李男無罪。可上訴。

另外在申訴方面，醫院調查後認定性騷擾不成立，小萱再上訴，經台北市性騷擾防治委員會審酌相關事證，判定性騷擾成立。李男不服，認為刑事上已判他無罪，提出行政訴訟。

李男主張，腹部超音波無法檢查有無處女膜開口或陰道狹窄之情形，內診是唯一方式，這是有醫學文獻為證的。腹部超音波雖可檢查子宮肌瘤、卵巢瘤，惟準確度僅有8至9成，所以他過去對每一位凍卵者，無論有無性經驗，都會在凍卵前門診評估時，在同意下進行內診。

李男表示，陰道內診檢查之流程分別為、確認處女膜開口、陰道大小，再依序檢查子宮、左卵巢、右卵巢，過程中必然會至少觸碰處女膜4次，並沒有刻意多次按壓，且他提及處女膜及性行為等言詞，只是說明這種疼痛感是無性經驗的女性常見現象，是舒緩小萱緊張情緒的醫療衛教。

北市府認為，就算李男覺得有必要內診，觸摸程度、採取醫療行為措施上，已有違尊重他人身體界線與醫療必要性範疇，且在內診過程也完全沒有說明他想檢查的問題，卻一再提及性生活、性器官等具有性意涵的言詞，缺乏性別意識。且根據護理師等人的證詞，李男確有將手放在病患腿部的習慣，無法排除在內診時，有碰觸到小萱大腿內側的可能。

台北高等行政法認為，李男在內診前未充分說明可能面臨的情況和必要性，並獲得小萱同意，僅簡單表示要檢查，難認有充分尊重小萱的身體自主權益，且內診過程中小萱多次反映疼痛，仍繼續碰觸處女膜，並提及與凍卵手術無關的性行為相關話題，卻沒有就檢查結果說明，難認這些言行為進行後續凍卵流程所必要，判定原處分認性騷擾成立並沒有錯，駁回李男之訴。

