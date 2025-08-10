　
社會 社會焦點 保障人權

16歲少女遊金瓜石疑中暑　警助家屬「火速送醫」保命

▲少女遊金瓜石熱衰竭 警助家屬「火速送醫」保命。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警巡邏「急援」昏迷少女，助家屬「火速送醫」保命。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區昨（9日）中午發生一起遊客疑中暑意外！一名16歲黃姓少女隨家人至金瓜石旅遊時，因酷熱高溫突然昏迷，家屬在偏遠山區手足無措之際，恰遇巡邏經過的瑞芳警分局金瓜石派出所警員解剴評，警方立即以巡邏機車協助載送至少女家屬停車處，爭取黃金救援時間，最終少女送醫後順利脫險。警方積極救援的表現，獲得家屬高度肯定。

解姓警員9日中午12時許，於台102線14.8公里處執行交通疏導勤務時，發現一群遊客蹲坐路旁，神情焦急。上前了解後得知，黃姓少女因天氣炎熱導致身體不適，出現昏迷症狀，家屬正不知所措。由於現場地處偏遠，家屬希望警方協助將少女送至附近的隔頂停車場，再由自用車載往醫院，暫不需119救護車支援。

解員見情況緊急，立即協助將少女搬運至巡邏機車，安全護送至停車場，交由家屬送醫。所幸經治療後，少女已無大礙。家屬表示，警方第一時間的協助，為救援爭取了寶貴時間，對此表達由衷謝意。

瑞芳警分局指出，解員執勤時展現主動關懷與積極為民服務的精神，不僅保障民眾安全，也樹立警察優質形象，將擇日公開表揚其義舉。

