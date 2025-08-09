　
社會 社會焦點 保障人權

里長猛追車廠正妹！狂邀吃飯還揪里民旅遊　她嚇到離職告騷擾

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲高雄里長狂追車廠正妹業務被告騷擾遭判刑賠償。示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓里長到汽車廠見到正妹業務小雯（化名）驚為天人，拿到電話後開始展開猛烈追求，不但傳訊給小雯希望加LINE好友還約吃飯，甚至邀請小雯參加里內的里民旅遊活動，讓小雯不堪其擾，最後只好離職，事後小雯認為遭到騷擾提告，法官依跟騷法判里長拘役30日，民事部分則判賠償3萬元。

判決指出，陳姓里長是在2023年5月間到車廠買車時認識小雯，還要到對方電話號碼，里長隨即展開熱烈追求，不但噓寒問暖傳送「吃飯嗎」、「東西吃西瓜天氣很熱喔」、「你真不想回喔」、「我是真心想認識妳ㄟ」等訊息，還撥打電話及傳送「找你吃晚餐，你LINE沒有加可以試試看喔！相互了解」、「感覺我很冒失，你可以給我個機會認識你，感情不需勉強，加我賴，你有時間來里民旅遊我每個月都會辦一次」等訊息給小雯。

小雯雖然已經表達拒絕的意思，但里長還是反覆、持續以電話、簡訊、訊息等方式瘋狂示愛，讓小雯不堪其擾，最後只好離職，小雯事後覺得被騷擾了，決定提告並求償損失的薪水16萬7112元及精神慰撫金50萬元。

陳姓里長則辯稱，當時是為了買車交車去車廠，被小雯接待才存了她的電話，打電話、前往車廠都是為了詢問車輛及交車事宜，傳LINE及簡訊則是原本要傳給里民卻誤傳，並無騷擾之意圖。

法官根據相關事證認為，小雯已明確告知里長不願與他認識，但里長仍繼續不斷以各種通訊方式騷擾，已侵害小雯私人生活領域不受侵擾的精神自由人格法益甚鉅，因此依照跟騷法判里長拘役30日，得易科罰金確定。

民事部分則判里長應賠償精神撫慰金3萬元；至於小雯的薪水損失部分，法官認為無法證明她的離職和里長有關，因此請求無據，判里長不用賠。

