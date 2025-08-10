　
社會 社會焦點 保障人權

17歲女遭撞拋飛慘死！中和凌晨奪命車禍影片曝　父認屍痛哭癱坐

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區環河西路，10日凌晨1時許，發生一起死亡車禍。17歲朱姓少女搭捷運到頂溪捷運站，再搭上多元計程車要返家，沒想到，55歲吳姓司機疑違規左轉，遭無照的55歲莊姓男子駕駛的直行賓士車攔腰撞上，造成多元計程車上的少女從車內噴飛重摔墜地，當場死亡，司機經酒測0.19mg/L，自稱使用氣喘藥才會有酒精反應，少女父親得知到場，見到女兒遺體後痛哭癱坐在地，警訊後將2名駕駛分別依公共危險罪及過失致死罪移送偵辦。

▼監視器拍下2車撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，朱姓少女與朋友在頂溪捷運站旁的飛鏢店玩飛鏢後，凌晨1時許準備返回永和中正路住家，搭上吳姓司機的多元計程車，車子沿著環河西路左轉光環路時，疑未依號誌燈就違規左轉，遭直行的莊姓男子駕駛賓士車攔腰撞上，多元計程車翻了好幾圈，而車內乘客朱女甩出車外重摔墜地，當場死亡。

警方獲報到場，吳姓司機頭部及手部擦傷，送雙和醫院，經酒測數值為0.19mg/L，但他自稱因氣喘有使用支氣管擴張劑，可能因此測出酒精，隨後抽血酒精濃度為小於10mg/dl（就是無酒精反應），警方先依規定開違規左轉罰單。

另外莊姓男子經調查並無駕照，撞車後，僅右手輕微受傷，警方依規定開無照罰單。而死者朱姓少女的父親得知趕到事故現場，看到愛女變成冰冷遺體後，悲傷痛哭到癱坐在地，警訊後將吳男依公共危險罪及過失致死送辦，莊男則依過失致死移送偵辦。

▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼莊男無照開賓士撞死少女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼朱女的父親痛哭癱坐（右一） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼中和少女搭計程車被無照賓士撞死 。（圖／記者陳以昇翻攝）

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中和多元計程車車禍少女死亡

