楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

▲楊柳颱風持續發展中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今日午後雨區擴大，西半部山區及近山區可能有局部短延時豪雨機率！中央氣象署預報員曾昭誠表示，輕度颱風楊柳今天晚間可能變中度颱風，預估周三、周四最接近，周二有機會先發海上警報，至於是否發陸上警報還要再觀察。

氣象署發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周一晚上，蘭嶼、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周二水氣偏多，主要降雨在午後，包括西半部、東北部、各山區，其中西半部、各山區雨勢相對較大，而今天、周一西半部山區及近山區可能有局部短延時豪雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠說，周三、周四天氣得看颱風未來路徑決定，目前預報受颱風或其外圍環流影響，周三北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，其他地區可能也有些降雨機率；周四東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨；周五東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨。

曾昭誠表示，楊柳颱風周六晚間位置有再往南修一些，目前共識朝台灣東方海面接近，而周二之後通過的位置，未來2、3天還有調整空間。

曾昭誠指出，目前預報楊柳今晚可能變中颱，但還是要看白天的發展情況；預估颱風周三、周四最接近，周二有機會先發海警，至於是否發陸警，還要再觀察會不會接近陸地。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

