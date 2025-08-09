中壢民宅疑瓦斯氣爆！岳母女婿全身50%二度灼傷　緊急送醫搶救

▲桃園市中壢區華勛街一處民宅今天下午發生瓦斯氣爆引發火警案，警消到場搶救。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區華勛街一處民宅今（9）日下午發生瓦氣爆，氣爆後大量濃煙伴隨火勢延燒，屋內2人緊急逃生，2人為丈母娘與女婿關係，分別有胸背部與雙腳50%二度灼傷，經消防人員急送部立桃園醫院急救，2人均意識清醒，經送醫後插管預防性治療，暫無生命危險；現場火勢在半小時內被撲滅，至於瓦斯氣爆原因目前仍調查中。

▲桃園市中壢區華勛街一處民宅今天下午發生瓦斯氣爆引發火警案，圖為現場慘狀。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，火警發生地點位於中壢區華勛街208巷內一樓民宅，發生氣爆後，屋內77歲的顏姓婦人，與58歲的黃姓女婿自行逃出，2人分別出現胸、背部、雙腳二度燒燙傷，燒燙傷面積約50%等傷勢，消防局第二大隊出動24名消防人員、8輛消防車與3輛救護車到場灌救。

▲桃園市中壢區華勛街一處民宅今天下午發生瓦斯氣爆引發火警案，警消將屋內瓦斯桶拖出戶外沖水降溫。（圖／中壢警方提供）

現場火勢在半小時內被撲滅，一樓家具民生用品等被燒毀，燃燒面積約20平方公尺，一樓屋內停放數輛機車也被波及，至於2名傷者脫困後意識都很清醒，已被消防人員送往部立桃園醫院治療，到院後均預防性插管治療，暫無生命危險，消防人員在灌救過程時，傷者曾提及有瓦斯氣爆釀禍，至於為何會發生瓦斯氣爆，消防局火調科鑑識人員將鑑識調查原委。

▲桃園市中壢區華勛街一處民宅今天下午發生瓦斯氣爆引發火警，消防人員撲滅火勢後，現場一片狼藉。（圖／桃園市消防局提供）