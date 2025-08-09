妻偷吃保險員！綠夫崩潰求償50萬　「錄音內容只有普級」判敗訴

▲人夫發現妻子背著他偷吃保險員，憤而提告精神賠償50萬敗訴。（示意圖／攝自pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名人夫發現妻子與保險員小王有婚外情，綠光罩頂氣炸了，拿著醫院憂鬱症就診證明及關鍵錄音，向法院提出求償50萬元精神賠償，但法院審理後認為對話錄音「我跟你結束也跟他結束」，無法證明兩人有婚外情行為，證據不足，敗人夫敗訴，全案確定。

依據判決書內容指出，人夫主張，與妻子於2015年結婚，育有1子後於2023年5月離婚，但妻子在離婚前半年與保險業務員「逾越男女分際」，手機裡儲存對方地址，不僅有親密交往還發生性行為，導致他罹患憂鬱症。為此，他根據民法規定向兩人連帶求償50萬元，並要求支付5%年利息。

法庭上妻子堅決否認指控，與對方只是「客戶買保險的關係」，手機儲存對方地址，僅是為了寄送試吃的甜點，保險員也辯稱，直到2023年3月才知道她已婚，兩人見面也只純粹討論儲蓄險。

法院審理發現，人夫於2023年3月4日與保險員爆發肢體衝突，當時保險員左眼瘀青、頭部受傷，此外，友人的行車錄影經勘驗後，根本聽不清車內對話內容「不能當作出軌證據」。

法官認定，丈夫只提出「要玩也玩下去了」、「我跟你結束也跟他結束」的爭吵錄音，加上證人表示「沒聽過她提及有男友」，而人夫的憂鬱症就醫紀錄僅能證明他曾經就診，一、二審法官都認為人夫舉證不足，判他敗訴。