陸15歲少女患「長髮公主症」　胃部取出「2公斤髮球」

▲醫師從少女胃部取出2公斤的髮球。（圖／翻攝微博）



文／香港01

河南15歲少女妮妮（化名）因重度貧血、腹痛及食欲不振，日前到湖北武漢兒童醫院就診。醫生發現，她因6年來持續吞食頭髮，胃內形成巨大「髮石」，佔滿胃腔，導致嚴重健康問題。經過手術取出約4斤（約2公斤）重的髮石，妮妮已順利康復。

即將升讀高一的妮妮身高1.6米，體重卻僅35公斤，半年未有月經，且常感腹痛，食量銳減。7月12日，妮妮與母親前往武漢兒童醫院求診。消化內科副主任醫師陳瓊檢查發現，妮妮面色蒼白，甲床無血色，血常規顯示血紅蛋白僅59g/L，屬重度貧血。胃腸道超聲檢查提示可能患有「胃石症」。母親透露，妮妮9歲時便有吞食頭髮的習慣，這一線索引起醫護人員高度重視，隨即安排胃鏡檢查。

胃鏡顯示，妮妮胃腔幾乎被一團堅硬的「髮石」完全佔據，且胃黏膜出現一處雞蛋大小的潰瘍，這是導致貧血、腹痛的罪魁禍首。醫生最初嘗試以胃鏡取出髮石，但因其體積過大、質地堅硬，無法成功。最終，7月14日，肝膽腫瘤外科副主任醫師朱真闖主刀進行開放手術。手術中發現，妮妮的胃膨脹至正常大小的兩倍，切開後散發酸臭味，黑色髮石混雜食物殘渣，體積堪比小西瓜。為保護胃壁，醫生小心切割分解髮石，耗時2小時取出約4斤重的頭髮碎片。

術後，妮妮狀況顯著改善，至7月19日食慾恢復，順利出院。8月5日復查時，她氣色好轉，胃口也明顯改善。朱真闖醫師表示，妮妮患有「長髮公主綜合症」，屬於異食癖的一種，患者會不受控制地拔髮並吞食。由於頭髮含角質不易消化，長期囤積形成髮石，影響消化吸收，導致營養不良與貧血。

肝膽外科副主任醫師閆學強補充，幼兒常以口腔探索環境，但若異食行為持續超過1個月，家長應警惕異食癖，及早引導並帶孩子就醫，排查生理或心理原因，對症治療。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

