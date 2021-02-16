真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

▲阿羅娜透露，自己從12歲就開始留頭髮。（圖／翻攝自阿羅娜IG，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導



烏克蘭31歲女子阿羅娜（Alona Anufriieva）可以說是真實版的長髮公主，她從12歲就開始留頭髮，到現在頭髮已長達183公分。據了解，阿羅娜的身高168公分，頭頂的長髮還比自己身高多了15公分，時常在IG分享美照，目前已有萬名粉絲追蹤，不過她也透露，這頭長髮曾帶來不少特別的經驗。

根據每日郵報報導，阿羅娜在網路上因擁有183公分的長髮而聞名，職業是一名律師，原本只是想把頭髮留到腰部，沒想到最後卻越留越長，花了10幾年的時間，頭髮的長度已經超過身高。阿羅娜受訪時表示，「我每隔幾個月就會修剪一次頭髮，但因為髮長已超過腳，每個月都要花費75英鎊（約新台幣2845元)購買髮油、洗髮精以及護髮素，才能維持頭髮的濃密與健康。」

▲阿羅娜本身職業是一名律師，IG有萬名粉絲追蹤。



阿羅娜還說，「小時候，我的父母總是把我的頭髮剪成時髦髮型，但當我12歲那年，看到學校裡所有女孩的髮型都是短髮時，突然決定要把自己的髮長留到腰部，我愛健康的長髮，女人的力量就來自於頭髮，看起來相當有魅力。」

▲阿羅娜在IG上也會曬出自己的泳裝辣照。



留著183公分的長髮之後有什麼特別經驗？阿羅娜說，她曾經走在街上被小女孩攔住，並稱她為「長髮公主」還要求要撫摸秀髮，但最後都拒絕了。阿羅娜也分享了一些IG上碰到的毛骨悚然經驗，「有些人會直接說我的長髮很難看，甚至有男網友說喜歡我的頭髮，如果我剪掉頭髮，他們願意購買頭髮，我當下不回答他們且馬上阻止。」