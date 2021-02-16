　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

▲183CM長髮公主。（圖／翻攝自阿羅娜IG）

▲阿羅娜透露，自己從12歲就開始留頭髮。（圖／翻攝自阿羅娜IG，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

烏克蘭31歲女子阿羅娜（Alona Anufriieva）可以說是真實版的長髮公主，她從12歲就開始留頭髮，到現在頭髮已長達183公分。據了解，阿羅娜的身高168公分，頭頂的長髮還比自己身高多了15公分，時常在IG分享美照，目前已有萬名粉絲追蹤，不過她也透露，這頭長髮曾帶來不少特別的經驗。

根據每日郵報報導，阿羅娜在網路上因擁有183公分的長髮而聞名，職業是一名律師，原本只是想把頭髮留到腰部，沒想到最後卻越留越長，花了10幾年的時間，頭髮的長度已經超過身高。阿羅娜受訪時表示，「我每隔幾個月就會修剪一次頭髮，但因為髮長已超過腳，每個月都要花費75英鎊（約新台幣2845元)購買髮油、洗髮精以及護髮素，才能維持頭髮的濃密與健康。」

▲183CM長髮公主。（圖／翻攝自阿羅娜IG）

▲阿羅娜本身職業是一名律師，IG有萬名粉絲追蹤。

阿羅娜還說，「小時候，我的父母總是把我的頭髮剪成時髦髮型，但當我12歲那年，看到學校裡所有女孩的髮型都是短髮時，突然決定要把自己的髮長留到腰部，我愛健康的長髮，女人的力量就來自於頭髮，看起來相當有魅力。」

▲183CM長髮公主。（圖／翻攝自阿羅娜IG）

▲阿羅娜在IG上也會曬出自己的泳裝辣照。

留著183公分的長髮之後有什麼特別經驗？阿羅娜說，她曾經走在街上被小女孩攔住，並稱她為「長髮公主」還要求要撫摸秀髮，但最後都拒絕了。阿羅娜也分享了一些IG上碰到的毛骨悚然經驗，「有些人會直接說我的長髮很難看，甚至有男網友說喜歡我的頭髮，如果我剪掉頭髮，他們願意購買頭髮，我當下不回答他們且馬上阻止。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
冷氣團將襲台！「下探10度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

古代一兩銀子到底值多少錢　唐朝價值最高…可能比你想的還貴

皮蛋上有「白色松花紋」！　真實身分曝光

「世界最偏遠神秘島」200年內婚制　島內245人全有血緣關係

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

古代一兩銀子到底值多少錢　唐朝價值最高…可能比你想的還貴

皮蛋上有「白色松花紋」！　真實身分曝光

「世界最偏遠神秘島」200年內婚制　島內245人全有血緣關係

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

台中喇叭哥插隊遇「最硬妹子」50秒嗆嚕壁：尬到底！結局讓千人笑了

內湖上班該買「三重老公寓vs.汐止中古大樓」？　網推1地

日本大叔開箱KAWASAKI「Z900RS CAFE」　改裝品買到想剁手

真人長髮公主！「183cm」超過身高　正妹曝驚悚經驗：男人想買

媽媽炫耀「兒子年終20個月」！逼他狂發紅包　餘額曝光慘到哭

兒子凌晨4點爆哭超難哄…九天玄女降駕曝：是姊姊！無助媽心碎了

帶3狗出門散步...經過草叢「同時1舉動」媽傻眼：我應該是在牧羊

林芯儀歌「5個月0工作」躲房偷哭　痛失愛貓：對人世間沒留念

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

新奇熱門新聞

台女搭訕外國選手　第一組就想上她家

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

200年內婚制　島民全有血緣關係

發燒被大媽強迫讓坐　正義奶站出來救他

古代一兩銀子　到底值多少錢？

瞎眼男長太帥「連娶13妻」　狂生24孩

比基尼照雪肌反光！19歲妖精正妹爆紅

真人長髮公主！「183cm」正妹曝：男人想買

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

皮蛋上「松花紋」真實身分曝

3少年發明「變色套套」有顏色就知道中了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

慈禧「每天消耗500雞蛋」　真相超傻眼

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

更多熱門

相關新聞

仙級跳高美女　坐擁U20世界紀錄

仙級跳高美女　坐擁U20世界紀錄

現年19歲的瑪秀琪克（Yaroslava MAHUCHIKH）是一名烏克蘭籍的跳高好手，她於2019年以二度打破高懸33年U20世界紀錄之姿，摘下世錦賽銀牌。然而除了技術表現出色外，瑪秀琪克亮眼外型加上絕佳身材，也成為粉絲的關注焦點。

烏克蘭總統命關閉3家親俄電視台

烏克蘭總統命關閉3家親俄電視台

科技戰美國陣營夥伴+1　烏克蘭制裁中國企業

科技戰美國陣營夥伴+1　烏克蘭制裁中國企業

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

山東奶棗染疫　禍源來自「這個國家」

山東奶棗染疫　禍源來自「這個國家」

關鍵字：

長髮長髮公主烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面