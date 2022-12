真人版長髮公主！她「157cm金色瀑布」巧妙遮雙乳　性感照曝

▲瑙莫娃的一頭長髮經常吸引異性目光。(圖/翻攝自推特)

記者王佩翊/編譯

俄羅斯一名女性擁有157公分的長直髮,而她從小就留起長髮,從未覺得這是一件特殊的事,直到長大後漸漸開始受到別人稱讚,她的一頭「金色瀑布」才逐漸成為象徵性的標誌。她也透露,自己的一頭長髮經常吸引到異性,即使男友在身邊,也還是會有人想跟她合照。

根據《紐約郵報》報導,來自俄羅斯莫斯科的瑙莫娃(Olga Naumova)表示,自己小時候頭髮十分稀疏,因此父母經常使用頭巾包住她的頭髮,直到她的頭髮開始逐漸濃密並留長。她直言,自己從未覺得留這麼長的頭髮有什麼特別之處,直到人們開始稱讚她的頭髮,她才意識到原來頭髮已經很長了。

