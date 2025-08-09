SOD「台灣專屬女優」宣傳片101當背景！被挖是青鳥　本人反擊了

▲齋齋いつき。（圖／翻攝IG／creampufff37）

記者葉國吏／綜合報導

台灣女孩齋齋いつき，簽約成為日本成人片商SOD旗下的首位台灣專屬AV女優，首部宣傳片跟台北101一起入鏡。不過齋齋いつき也被發現過去曾在社群表達政治立場，公開表示「不挺藍白就是青鳥」引起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲齋齋いつき。（圖／翻攝IG／creampufff37）

齋齋いつき在社群平台X擁有38萬粉絲，成功進軍日本AV圈，她形容這挑戰像是在完成一個「大事」，從夢想到現實，她既興奮又承受極大壓力。作品的預售讓她距離正式登場越來越近，而內心的緊張也隨之加劇。

▲齋齋いつき首部宣傳片跟台北101入鏡。（圖／翻攝YouTube／SOFT ON DEMAND）

她的新作宣傳片選擇了台北地標如101大樓和寧夏夜市，展現自己身為台灣人的身份認同。齋齋感性表示，能走到今天，全靠粉絲的支持，她將以專業AV女優的身份繼續努力。

齋齋的出道不僅引起AV界的關注，還在PTT鄉民間掀起政治討論。她過往的社群發文疑似表達青鳥立場，曾公開表示「不挺藍白就是青鳥」，對此齋齋也在社群上反擊「關於在那邊靠X我沾政治的，因為我們av賣不進中國，真的沒差不好意思」。