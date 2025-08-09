SOD「台灣專屬女優」宣傳片101當背景！被挖是青鳥　本人反擊了

　
生活

齋齋いつき宣傳片101當背景！被挖是青鳥　本人反擊了

▲▼台灣網紅齋齋日本拍AV出道。（圖／翻攝自IG）

▲齋齋いつき。（圖／翻攝IG／creampufff37）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣女孩齋齋いつき，簽約成為日本成人片商SOD旗下的首位台灣專屬AV女優，首部宣傳片跟台北101一起入鏡。不過齋齋いつき也被發現過去曾在社群表達政治立場，公開表示「不挺藍白就是青鳥」引起熱議。

▲▼齋齋いつき。（圖／翻攝IG／creampufff37）

▲齋齋いつき。（圖／翻攝IG／creampufff37）

齋齋いつき在社群平台X擁有38萬粉絲，成功進軍日本AV圈，她形容這挑戰像是在完成一個「大事」，從夢想到現實，她既興奮又承受極大壓力。作品的預售讓她距離正式登場越來越近，而內心的緊張也隨之加劇。

▲▼台灣女孩齋齋いつき。（圖／翻攝YouTube／SOFT ON DEMAND）

▲齋齋いつき首部宣傳片跟台北101入鏡。（圖／翻攝YouTube／SOFT ON DEMAND）

她的新作宣傳片選擇了台北地標如101大樓和寧夏夜市，展現自己身為台灣人的身份認同。齋齋感性表示，能走到今天，全靠粉絲的支持，她將以專業AV女優的身份繼續努力。

齋齋的出道不僅引起AV界的關注，還在PTT鄉民間掀起政治討論。她過往的社群發文疑似表達青鳥立場，曾公開表示「不挺藍白就是青鳥」，對此齋齋也在社群上反擊「關於在那邊靠X我沾政治的，因為我們av賣不進中國，真的沒差不好意思」。

08/07 全台詐欺最新數據

清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光
川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」
楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵
廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」
楊柳颱風還會變強！　往台灣方向前進可能發海警
看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33

齋齋いつき

