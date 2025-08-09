喝整盆「102男混合精華」　前AV女優吐了

　
喝整盆「102男混合精華」　濱崎真緒吐了

▲▼前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉。（圖／翻攝自Instagram／maohamasaki_official）

▲前AV濱崎真緒。（圖／翻攝自Instagram／maohamasaki_official，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

日本前AV女優濱崎真緒，近日宣傳她引退後的首部寫真集，揭露長達13年的AV生涯秘辛，曾喝下整盆由102名男性的液體，喝到一半就吐了。

濱崎真緒現居日本與香港，接受港媒專訪時用中文分享她的心路歷程。她坦言，當AV女優並非全然痛苦，否則不可能堅持13年，但也有些工作令人難以承受，比如那次喝下102人的精液。

▲▼日本前AV女優濱崎真緒。（圖／翻攝IG／maohamasaki_official）

她回憶，拍攝過程中，每位男優花了5小時逐一射精到盆中，結果她不得不喝下其中包括早已氧化的液體，味道難以忘懷。「啊～那個味道～」，她笑著形容，但這背後是無法輕鬆帶過的辛苦。

節目主持人提出疑問：「拍AV不是都假的嗎？」濱崎真緒回應：「要是假的該多好！」她透露，該片是一鏡到底的拍攝，真實紀錄所有射精畫面。她喝到一半忍不住吐了，卻被導演指責：「大家很辛苦射出來，你怎麼能吐？」她只好忍耐繼續完成拍攝。這些背後的壓力，展現了AV女優工作的心理與生理挑戰。

▲▼前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉。（圖／翻攝自Instagram／maohamasaki_official）

濱崎真緒也透露自己出道時是E罩杯，現在接近F罩杯，推測可能是胸部經常被揉的緣故：「感覺男人揉的次數越多就會越大。」她甚至分享，日本男優的下體也因為長期工作變得更大。

08/07 全台詐欺最新數據

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

濱崎真緒

