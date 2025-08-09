沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

▲沈玉琳罹患白血病，消息震驚台灣社會。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

癌症希望基金會近日在臉書發文指出，藝人沈玉琳驚傳罹患白血病，提醒民眾惡性血癌並非只會發生在他人身上，且早期症狀容易與疲倦混淆，需提高警覺。白血病是血液中白血球失控增生，造成免疫力下降與造血功能異常的血癌之一，必須積極治療。

癌症希望基金會提醒，白血病的分類共有5種，分別是「急性骨髓性白血病」、「慢性骨髓性白血病」、「急性淋巴性白血病」、「慢性淋巴性白血病」、「骨髓化生不良症候群」等等。癌症希望基金會說，白血病常見徵兆包括長期疲倦、臉色蒼白、容易發燒、反覆感染，以及出現瘀青、流血不止等情況，部分患者還可能有脾臟腫大或腹部悶脹症狀。若出現上述情況，應及早就醫檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

癌症希望基金會表示，在治療方面，精準醫療成為關鍵，包括針對異常基因的標靶治療、清除癌細胞的化學治療、提升免疫防禦的免疫治療，以及重建健康造血系統的造血幹細胞移植。不同患者可依病情與基因特徵選擇合適療程。

癌症希望基金會也建議，患者日常照護應做到三點：避免感染以保護免疫力、保持均衡飲食與適度活動，以及規律回診並持續追蹤病情，以確保治療成效並降低復發風險。