屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

▲屋馬燒肉遭投訴3280和牛肉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中知名餐廳屋馬燒肉近日遭網友投訴，網友點了要價3280元的雙人和牛套餐，不料送上來的肉片幾乎都是油花，照片曝光後立刻引發其他網友熱議。對此，屋馬燒肉表示，造成客人用餐體驗不佳，當下也未能即時完善處理，真的非常抱歉，未來會更嚴謹檢視品管流程，並加強員工訓練。

原PO在threads表示，他日前到屋馬燒肉用餐，點了一份3280元雙人和牛套餐，但送上來的和牛肉卻幾乎都是油花，他立刻向店員詢問「這樣的油花是正常的嗎」，店員卻回答「是的，和牛本來就比較油」，讓他非常傻眼，直呼根本是「和牛『油』套餐」，事後也在threads貼出和牛肉的照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友看了照片後紛紛表示，「笑死，這是拿來潤鐵網的油塊吧」、「我覺得這就是邊角料」、「日本和牛肋條部位一定是比較油沒錯，但上面這盤是非常明顯已脫離正常值範圍了」、「太扯了，這麼多油」、「認真說，如果店家端這種肉上來，還給這種回覆，我會默默離開，再也不回訪了，給人的感受真的很差」。

針對投訴，屋馬燒肉表示，近期有顧客反映「雙人和牛套餐」中的和牛肋條肉品質不如預期，公司深感遺憾，也為當下未能即時完善處理，嚴重影響客人用餐體驗，公司致上最誠摯的歉意。

屋馬燒肉指出，經內部查證，確認這位顧客所點餐點，確實是現場出餐人員作業疏失，導致影響用餐體驗，公司深感抱歉，事件發生後，已立即啟動內部調查機制，詳實回溯當日作業紀錄與服務流程、釐清關鍵環節，包含在出餐前兩道的品管程序與現場服務處理上，皆有需檢討與改善之處。

屋馬燒肉也透露，經聯繫當事人道歉，已取得客人的諒解，並邀請他再次回到門市體驗，未來公司會更嚴謹檢視品管流程，建立每一盤肉的品質標準，加強門市同仁的判斷力與回應彈性，同時完善顧客回饋機制，確保每一份聲音都被聽見、被重視。