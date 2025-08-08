「貓咪CPR」成飼主必修課　新北動保處揭急救關鍵步驟

▲新北市動保處推廣「貓咪CPR」。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

每年8月8日是全球愛貓人士共同慶祝的「國際貓咪日」，不只是表達對貓咪的疼愛，更提醒飼主肩負起照顧牠們健康與安全的責任。新北市動保處特別推廣「貓咪心肺復甦術（CPR）」，因為這項急救技能，在意外發生的黃金時刻，可能就是決定毛寶貝生死的一線希望。

家住新店的飼主分享，家中7歲的貓咪小米在炎熱夏天突然倒地、四肢僵硬，懷疑是中暑導致昏迷。飼主雖然驚慌，但記起之前在網路上學過的「貓咪CPR」教學，立即進行胸部按壓並同步吹氣急救，並火速送往動物醫院。經過搶救，小米順利脫離危險。飼主及時施作CPR爭取到寶貴時間，成功保住了小米的生命。

動保處獸醫師邱芳儀表示，貓咪 CPR 是在貓咪生命徵象停止、情況危急時的最後急救手段，飼主務必正確認識並辨別情況。以下狀況可作為初步判斷：1.貓咪無呼吸：胸腔無起伏、鼻口無氣流。2. 無心跳或脈搏：無法觸摸到心跳或股動脈搏動。3. 完全無反應、無意識：眼神呆滯、瞳孔放大無縮小反應。4. 發生溺水、觸電、熱衰竭、氣道阻塞等造成意識與呼吸心跳驟停時。

邱芳儀進一步說明，貓咪CPR施作方式與人類略有不同，首先將貓咪側躺在堅固的平面上，檢查牠的呼吸和脈搏。如果沒有呼吸，進行胸部按壓：將你的手放在牠胸部的位置（在心臟上方，用大拇指和手指包覆住牠的胸腔），以每分鐘100-120次的速率按壓。人工呼吸30次按壓後，給予2次人工呼吸，輕輕閉上牠的嘴巴，用嘴巴包覆住牠的鼻子，並輕輕地吹氣，直到牠的胸部微微隆起。接著每30次按壓後，重複這個循環，直到牠恢復意識後，仍須儘速送醫。

動保處長楊淑方表示，截至目前本市貓咪飼養登記數已超過8萬隻，毛寶貝已是家庭一份子，飼主責無旁貸。掌握急救知識不僅是愛的延續，更是在危急中守護生命的行動力。她也提醒，發現寵物失去意識或呼吸困難時，立即實施CPR並同步聯絡動物醫院，才是最有效的搶救行動。動保處與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作推廣，「2025年大人、小孩與毛寶貝之基本救命術課程」，相關專業訓練課程可至官網查詢。