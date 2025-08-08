林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了：照規定辦理

▲林岱樺涉貪遭起訴，表態會繼續參選高雄市長初選。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭檢方起訴，外界也關心是否會影響她參選高雄市長黨內初選，她昨日出席餐敘時公開表示，「岱樺確定沒有被停權，會繼續參選。」對此，高雄市長陳其邁今日回應，「我們都尊重，就按照規定來辦理。」

林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，並認定林等人涉詐領助理費1496餘萬。她7月30日在律師陪同下前往民進黨廉政會說明，期間近2個小時，外界也關心，若遭處分被停權，恐影響初選資格。

林岱樺昨日出席「2025台灣連鎖加盟促進協會」媒體餐敘，上台致詞公開表示，「外界好奇我會不會繼續參選，岱樺也確定沒有被停權，會繼續參選。」事後接受聯訪時重申，廉政會的程序會繼續走，目前並沒有對她做停權的處分，所以也會按照黨內的機制繼續走。

▲陳其邁回應林岱樺繼續參選議題，表示尊重並按規定辦理。（資料照／記者賴文萱攝）

對於林岱樺表態繼續參選，陳其邁今日被問及此事回應，「我們都尊重，因為不管是初選還是大選，都是必須由選民來做最後一個決定，各政黨都有不同對於初選的一些規定，那就按照規定來辦理。」

林岱樺則強調，她參選初衷是來自災民的需求、高雄的需求、人民的需求，更是高高屏的需求，這是她不變的初衷，既然是她對高雄市民的責任，那當然就是義無反顧，如果是對高雄市民的允諾，她就全心投入，這是她在從政路上不變的原則，並說「我民調第1，為什麼要主動退？」