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林岱樺涉貪被起訴控「羅織罪名是檢調天職」　雄檢怒了：不容詆毀

▲▼民進黨立委林岱樺、廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委林岱樺。（ETtoday資料照／記者杜冠霖攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，並認定林等人涉詐領助理費1496餘萬，她30日在律師陪同下前往民進黨廉政會說明，稱「在調查過程中會覺得檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職」。對此，高雄地檢署回應，本署檢察官本於客觀性義務，公正中立依法執行職務，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀。

林岱樺昨晚表示，非常感謝廉政會讓她有充分說明機會，有三點：第一、針對助理費跟加班費並非報載基金會，這部分沒有被起訴，助理費有兩個人，一個人已經往生，閱卷後發現筆錄有重大瑕疵，還有一位是弟妹，有多位證人證明她實質從事助理工作。

另外，加班費部分，五位助理都在第一時間說明有超額加班事實，自己非常有信心，未來在法院證明清白，感謝廉政委員給她機會充分說明。

至於廉政會處分部分，是否涉及停權？林岱樺表示，自己跟大家一樣期待這個結果，也不對假設問題回應。廉政委員提問部分，林指出，他們都在專業上提問，讓她有充分說明機會、釐清案情，這對她來講都是未來法院攻防重點。

▲▼民進黨立委林岱樺、廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）

有媒體追問，是否覺得冤枉？林岱樺坦言，確實在調查過程中，會覺得檢調有罪推論，起訴、羅織罪名是檢調天職，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白，感謝廉政委員給予說明機會。

針對林岱樺的說法，雄檢今日發聲表示，本署檢察官偵辦任何案件，不分被告身分地位，均本於完整證據調查結果，依法向法院提起公訴。檢察官就該貪污案件已詳細調查並認定事證明確，且曾向法院聲請搜索票執行三波搜索行動，均經法院審核同意。

針對六名共同被告之羈押聲請，法院審酌相關證據後，亦認定被告等有刪除手機對話等各項湮滅證據之行為明確，被告等人涉犯貪污等犯罪嫌疑重大，裁定准予羈押禁見。

雄檢強調，本案調查期間，起訴援引之相關事證均經檢察官反覆查證，嚴謹認定事實並適用法律，詳細記載於起訴書證據清單中。本署檢察官本於客觀性義務，公正中立依法執行職務，維護國家法治，絕無虛構捏造，不容恣意詆毀，特此說明。

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