楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

▲楊柳颱風路徑可能有2個走法。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

「楊柳」颱風已今（8）日凌晨2時生成，氣象署表示，目前颱風路徑預測資料分歧，先「讓颱風飛一會兒」。未來若太平洋高壓偏弱，路徑將偏北往台灣靠近，但可能減弱或甚至不一定是颱風；若路徑偏南通過巴士海峽，有利維持颱風強度，亦不排除發布警報可能。

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文表示，楊柳生成，「讓颱風飛一會兒」。今年第11號颱風「楊柳」今天(8/8)凌晨生成，整體預測路徑大致上往西移動，目前預估在下周三前後接近台灣或巴士海峽一帶。但目前颱風離台灣還有超過2500公里遠，至少周末期間對台灣沒有影響，下周颱風的位置、強度變數還非常大，需要再觀察幾天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於楊柳颱風的路徑，氣象署表示，目前預測資料略有分歧，如果太平洋高壓勢力稍弱，路徑較偏北，看似往台灣靠近，但會進入較不利發展的環境，颱風強度可能減弱，甚至不一定還會是颱風。若太平洋高壓偏強，路徑將較往南偏，通過巴士海峽，環境條件較佳，有利颱風維持強度。

氣象署指出，如果颱風偏南走，但離台灣仍不遠，亦不排除有發警報的可能性，但這部分變數真的還很大，需要再觀察幾天。要先注意的是下周三、下周四颱風的外圍雲系有機會影響台灣的天氣，海況也可能轉差。

至於周末天氣，氣象署表示，本周末天氣仍以高溫和午後雷陣雨為主，明天周六多雲到晴為主，只有恆春半島、東南部有零星雨，中午過後各地山區、中南部地區、大臺北地區有午後雷陣雨。周日降雨會比周六增加，清晨到上午嘉義以南地區零星短暫雨，西半部、東北部地區及各山區易有午後雷陣雨，且要留意午後容易出現有局部性的大雨。