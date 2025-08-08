九族「清涼嘉年華」玩瘋啦！油條兄弟濕身水槍大戰狂喊：相煎何太急！

▲網紅團隊「油條兄弟」造訪九族文化村，直擊清涼嘉年華的爆笑瞬間與超high互動！（圖／取自影片，下同）

炎夏消暑去哪玩？九族文化村重磅推出「清涼嘉年華」活動，要讓遊客在酷熱夏日中享受沁涼刺激！即日起至8/31園區打造全新水戰場讓你濕身透心涼，搭配經典遊樂設施、精彩嘉年華表演秀，還有入園加碼千萬好禮和百萬賓士的抽獎機會，水陸空三重體驗一次滿足！知名網紅團隊「油條兄弟」親訪九族，從緊張刺激的水槍大戰到驚聲尖叫的遊樂設施，直擊清涼嘉年華的爆笑瞬間與超high互動！

「油條兄弟」一踏入九族文化村，便立刻投入了緊張刺激的分組大對抗「水槍大戰」，這場夏日清涼對決將隊伍分成「紅隊」與「藍隊」，每人身上貼上三張保命貼紙，目標是將對手身上的貼紙全部射下，輸家將面臨「很恐怖的懲罰」，玩遍陸上所有刺激的遊樂設施！油條兄弟在激烈的「水槍大戰」中互噴、邊笑邊叫，玩到全身濕透超開心。

除了清涼消暑的水上活動，九族文化村「水陸空三重體驗」的「陸」與「空」元素，更是讓遊客腎上腺素飆升的亮點。根據「油條兄弟」的親身感受，園區內的遊樂設施充滿了極致的刺激感，他們挑戰了被譽為九族「前三名恐怖的」遊具「幽浮歷險」，有懼高症的迪哥在體驗前「已經開始冒冷汗」，體驗後甚至「心跳」快到讓大家驚呼，而經典的「馬雅探險」更是在「油條兄弟」心中位居「第一名」恐怖，這項遊樂設施的刺激程度讓他們在下車時感到「雙腿都在發抖」。

另一項集結速度與涼爽感的「大漩渦」沿著蜿蜒的河流而下，上一秒還風平浪靜，下一秒就被捲入漩渦中，遊客戲稱像被沖入馬桶裡，有趣又涼又好玩，接著一行人還體驗無敵艦隊，這座45公尺高的水上雲霄飛車，速度感加上水花飛濺，帶來難以忘懷的刺激感，這些豐富多樣的陸上與空中遊樂設施，結合了速度、高度與驚險，讓遊客都能在尖叫聲中釋放壓力，享受飛翔的快感與挑戰自我的成就感。

「九族清涼嘉年華」不止遊樂設施刺激好玩，更重磅推出多元「嘉年華表演秀」，為遊客帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，最後還有超狂福利！九族文化村今夏祭出「雙重好禮」大放送，只要購票入園就送刮刮樂和摸彩券各一張！刮刮樂中獎率100%保證不槓龜，冰涼飲品、免費冰品、紀念品通通有，還能體驗九族獨家射箭、吹箭，人人有獎絕不空手而歸。摸彩獎品更是豪到爆表！65吋UHD電視、Apple iPad Air、空氣清淨機等3C好禮應有盡有，最狂大獎竟是市價破百萬的全新賓士轎車，想要一夜好運降臨，現在就手刀衝九族拿好康！

