彰基星巴克開出200萬發票　幸運兒花123元買飲料中大獎

▲彰基內的星巴克咖啡統一發票開200萬。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮╱彰化報導



最新一期5-6月統一發票開獎，全台20位幸運兒獲得200萬元特獎，其中1張就出現在彰化基督教醫院內的「星巴克」！這位幸運得主僅花123元購買飲料就抱回大獎，消息一出立即在地方引發熱議，民眾紛紛翻箱倒櫃找發票，紛紛為該名幸運兒叫好。

這期發票特獎號碼「05579058」全台共開出20張，彰化唯一1張就落在彰基醫院內的星巴克。根據消費紀錄，幸運兒只花了123元買飲料就中獎，讓不少民眾羨慕不已。醫院員工推測，中獎者可能是來看診的病人，順手買杯飲料解渴，沒想到意外獲得財神眷顧。

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▲彰基內的星巴克咖啡統一發票開200萬。（圖／民眾提供）

消息傳開後，醫院內部掀起熱烈討論。有護理師笑說「該不會是某位醫師買咖啡提神中獎的吧？」也有人猜測「可能是來陪病的家屬順便買的。」當地居民更是在網路瘋傳：「到底是誰這麼好運，中200萬？」財政部賦稅署公布，本期特別獎「47406327」開出17張、特獎「05579058」開出20張，共計37人成為百萬、千萬富翁。最令人稱羨的是，有位幸運兒只花20元買飲料就中獎，創下本期最低消費金額紀錄。

財政部提醒，本期中獎發票兌領期限至11月5日止。使用手機條碼儲存雲端發票的民眾，財政部會主動發送中獎通知；持有紙本發票者則要妥善保管，避免遺失或損毀。