▲桃園環、警攜手嚴打改管猴 逾半數噪音超標收罰單還得複驗。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府環境保護局攜手桃園警察分局，在昨（26）日晚在執行「靜桃專案」，並在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，合計攔查15部汽機車，共9部噪音超標，均當場開單告發，一共開罰37500元罰鍰，後續均要通知複驗。

違規的9部車輛中，埔子派出所警員鄭守唐及景福派出所警員廖柏鈞執行攔查勤務時，分別攔查到林姓、沈姓男子各自騎乘普通重型機車，排氣管都發出擾人噪音，員警當下判斷有噪音超標問題，果然一檢測就超過標準10幾分貝，兩人當場各噴飛3600元，真是得不償失！

▲沈男存錢新買的機車因改管後噪音超標被罰錢，讓他決定改回正常排氣管。（圖／桃園警分局提供）

沈男私下表示，這部機車是自己心心念念存錢購買，當初就是喜歡這輛車的車型，存了好幾年的積蓄才買到，結果才買一個月就被開罰，直呼要趕快去機車行換回正常的排氣管，以免再次遭裁罰。

桃園分局也鼓勵民眾勇於檢舉，若發現有非法改裝及噪音車擾寧情事，可檢附相關事證影像，上傳至交通部公路局「反映非法改裝車輛」檢舉信箱，及行政院環境部的「噪音車檢舉網站」，讓噪音改裝車無所遁藏，大家一起共同努力來維護環境安寧。