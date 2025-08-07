江蘇首富24歲兒擬任400億市值公司董事　曾為恆力集團副總裁

▲陳漢倫先前擔任恆力集團副總裁。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

*ST松發（603268.SH）5日晚間消息指出，公司董事會擬提前進行換屆選舉，提名陳列華、陳漢倫、國王海、史玉高國董事會候選人。其中，陳建華為公司實際控制人之一，其子陳漢倫年僅24歲，先前擔任恆力集團副總裁。陳漢倫本次出現在董事會候選人，引起熱議。

據《紅星新聞》報導，陳建華為公司實際控制人之一，直接持有公司股份1.31億股。其2001年1月至今，擔任恆力集團有限公司董事長、總裁。

陳漢倫出生於2001年，年僅24歲。他是*ST松發實際控制人陳建華、範紅衛夫婦之子。履歷顯示，陳漢倫擁有研究生學歷，應用金融碩士，曾任普華永道（新加坡）企業所得稅稅務諮詢顧問。 2024年3月至今，陳漢倫擔任恆力集團副總裁。

▲陳漢倫曾多次在大型活動中亮相。（圖／翻攝自微博）

陳建華、範紅衛旗下的恆力集團系世界500強、中國企業500強。 2024年，恆力集團總營收達8,715億元（人民幣，下同）。除了*ST松發，恆力集團旗下，還有A股上市公司恆力石化（600346.SH）。

2025新財富500創富榜顯示，陳建華、範紅衛夫婦以801.2億元的持股市值蟬聯江蘇首富，持股市值較去年增長119.9億元。此外，在2024年胡潤百富榜上，陳建華、範紅衛夫婦財富值高達1,250億元，排名第20。

*ST松發上述重組正式完成，公司管理階層也隨之進行了相應調整。6月下旬，公司將辦公地址搬到大連市。截至發稿，*ST松發股價報47.41元/股，總市值408.53億元。

報導指出，今年以來，已有多名「年輕二代」亮相中國資本市場。如出生於1993年的天合光能實控人之女高海純，被選舉為公司聯席董事長；出生於1997年的季維寬，系路德環境實控人季光明之子，當選路德環境董事；出生於2000年的謝晉提名坤彩科技董事候選人，系秉彩科技實控人謝坤昆之子。