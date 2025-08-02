立秋快到了「7大禁忌」曝光！　命理師：2種食物少碰

▲示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

文／CTWANT

8月7日即將迎來立秋，依傳統曆法，當太陽運行至黃經135度時，象徵炎熱的大暑已過，氣溫將逐漸轉涼，正式進入秋季。清水孟國際塔羅小孟老師表示，立秋是一年中養生與轉運的重要節氣，除了飲食與作息上有特別注意事項，也有增添運勢的小方法。

小孟老師在FB粉絲專頁發文表示，立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等食材來潤肺。除此之外，小孟老師也分享立秋7大禁忌：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.不宜過燥食物：

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2.忌晚睡早起：

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3.避免出入人多之地：

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要盡量減少出入人多的地方。

4.忌悲傷：

立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰呦年，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

5.忌吃瓜：

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜，與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6.忌破壞農田穀物：

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7.忌玩蟋蟀：

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

最後，小孟老師也分享立秋轉運大法：

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果，若想讓財運好一點,可在中午11點到13點午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

延伸閱讀

▸ 女公關被殺「頸部連砍24刀」 保護令拖2個月才發！警方曝原因

▸ 親戚小孩討Labubu遭拒崩潰尖叫！還砸壞百萬水晶吊燈 家長：兒子沒惡意

▸ 原始連結