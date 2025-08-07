　
民生消費

不是只有香氛蠟燭才療癒：設計感日用品，才是最懂生活美學的默默角色

▲▼柔情,DINOTAENG,衛生紙,五月花。（圖／五月花提供）

▲柔情3 層抽取式衛生紙與人氣 IP DINOTAENG 合作。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每天都想做得更好，卻也總有些日子，只想耍廢。不追求完美，只想在忙碌之間找到喘口氣的理由。這股氛圍，也悄悄影響我們對日常用品的選擇──衛生紙也能不只是衛生紙，它能幽默、可愛，甚至療癒。

柔情3 層抽取式衛生紙與人氣 IP DINOTAENG 合作，這款衛生紙的好感來自「剛剛好」的設計，就是這樣讓人想多看一眼的存在。它沒有浮誇宣傳，也不靠流量明星帶貨，卻因為短尾矮袋鼠與白色小熊的鬆弛日常插畫，一舉成為社群中默默被收藏的小物。

▲▼柔情,DINOTAENG,衛生紙,五月花。（圖／五月花提供）

▲因為短尾矮袋鼠與白色小熊的鬆弛日常插畫，一舉成為社群中默默被收藏的小物。

DINOTAENG 於 2018 年創立，是近年深受年輕人喜愛的療癒系 IP 品牌。DINOTAENG描繪了QUOKKA家族與朋友們，以尋找最棒棉花糖（MARSH）為人生目標的純真故事，是受到許多人喜愛的IP。他們總是樂觀面對一切，提醒著我們：不完美也沒關係，好好放空、好好吃點甜的，也是一種生活態度。

▲▼柔情,DINOTAENG,衛生紙,五月花。（圖／五月花提供）

▲衛生紙的實用度也不馬虎，採用三層加厚設計，柔韌又親膚，不易破也不掉屑。

這次與柔情合作的衛生紙，把 IP 角色融入溫柔色調與簡潔設計，不論擺在梳妝台、放進旅行包或抽屜，都是令人安心的存在。有人說，那種「抽一張紙的瞬間，剛好看到可愛的 QUOKKA」的時刻，就是下班後的微型幸福。

這款衛生紙的實用度也不馬虎。採用三層加厚設計，柔韌又親膚，不易破也不掉屑，不論是擦拭化妝品、鼻涕、飲料水漬，或是洗臉後溫柔拭乾都很方便。敏感肌也能安心使用，紙張用量也更省，備著一包就像備著一份踏實。

▲▼柔情,DINOTAENG,衛生紙,五月花。（圖／五月花提供）

▲柔情3 層抽取式衛生紙即日起至9/9，全台家樂福限時優惠買一袋送一袋。

它不像香氛蠟燭那樣華麗登場，但卻能在生活的角落默默陪你。當我們學著放慢步調、不再對自己太苛求，這樣一包充滿幽默角色、實用又柔軟的衛生紙，就是那個提醒我們「今天可以耍廢沒關係」的溫柔信號。

你說日子平凡又辛苦？那就讓短尾矮袋鼠陪你一起耍廢吧。世界太累人，但抽一張衛生紙的瞬間，也能是一天裡最放鬆的時候。

通路優惠資訊：即日起至9/9(二)到全台家樂福限時優惠買一袋送一袋，特價699元，還加碼抽可愛商品。

08/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

