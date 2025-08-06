立秋8大生肖「跳級翻盤」　屬雞有爆紅機會、屬狗最旺財運強化

文／命理老師 邱彥龍

8月7日（周四）立秋，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，運勢好壞立秋是分水嶺，有8個生肖將由沉潛跳級至翻盤，搶先一步就能進行收割，其中屬兔者建議重新整理人脈，分清敵我；屬龍者建議資源整合，不要獨自硬扛；屬馬者官運佳，但勿在感情泥淖中打轉；屬猴者要懂拒絕、避免過勞；屬鼠者適合投資、土地買賣；屬虎者往身心靈發展會有旺運；屬雞者擁有爆紅機會，至於最旺的生肖則是屬狗者，不但貴人大力相助，且幸運值大大提升。

▲立秋節氣。（示意圖／Reve AI製圖）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（8／7～8／23）走旺運的生肖分別是：

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Top8：兔



屬兔的朋友這段時間老問題重現，舊的人脈資源跟自身地位都會有變化，要創新改變，最好趁這個時間整頓人脈與人設，明確分辨誰是盟友誰是敵，該放下的要放下，避免玩操控的權力遊戲，這樣才會輕鬆自在，認真擴張自己的工作就好。

Top7：龍



屬龍的朋友這段時間可進行資源整合，雖然需要花上較長的時間，且回收較慢，但往後運勢有大爆發的可能，因此凡事不要太衝動或與人有太大衝突，也別什麼事情都要自己硬扛，壓力要懂得釋放，不然會把自己壓垮，凡事看遠看長，勿短視近利。

Top6：馬



屬馬的朋友這段時間容易陷入三角關係糾纏，該捨該斷就不要牽扯，趁機將情感業力釋放，別執著於誰是誰非或誰欠誰等這些問題，有時候不爭才是贏家，這段時間事業運、官運、讀書運都很強，不如趁機好好的提升自我，會比情感關係牽扯不清來得更好。

Top5：猴



屬猴的朋友這段時間建議趁機整頓一切，雖然似乎有許多混亂等待面對，但其實都是為了讓你升級，不要怕改變或重新出發，也不要再做全能助理，要懂拒絕，把事情簡化，注意身體健康與充足睡眠，避免過勞。

Top4：鼠



屬鼠的朋友這段時間適合投資、收藏、買賣土地或裝潢裝修，未來會從中得到很大回報。事業和人際關係要搞清楚弄明白，會讓你感到安心的才適合進行或配合，要注意規律飲食，並保持良好的生活習慣。

Top3：虎



屬虎的朋友這段時間內在靈魂容易覺醒，對身心靈、藝術、療癒的靈感會特強，擁有貴人相助及神明庇佑。他人容易把負面情緒倒給你，要懂得自我排解跟靜心沉澱，別被他人的情緒淹沒，建議多拜拜、多冥想或多上身心靈課程，都能讓自我旺運提升。

Top2：雞



屬雞的朋友這段時間有機會爆紅，要把自己主場優勢全面打開，想做品牌的話，不只要善用創意，也要懂得把握時機，因為這段時間會比較容易被看見，個人的魅力值大幅提升，會很吸睛，當然如果要簽約的話，需要二次確認，不能衝動亂簽。

Top1：狗



屬狗的朋友這段時間擁有貴人相助，幸運值極高，穩定情緒就等於是強化財運，把情緒價值給滿，財富就能蒸蒸日上。親情、舊愛、家庭傷痛問題，這段時間也是最適合療癒和修復關係的好時機。

▲溝通是立秋期間的重點。（示意圖／Pexels）



（8／7）就是立秋了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，溝通與行動力是未來16天的重點，一切事情與承諾要用『S.M.A.R.T.』的指標衡量，S是具體，M是可衡量，A是可達成，R是相關性，T是有期限，如果這幾樣條件都具備，即可在這立秋期間順風順水。

邱彥龍老師指出，立秋期間這16天星相顯現出小人會用很多規則試圖控制，或用數據、金錢、人情道德和制度來做為攻擊與抹黑，但無需隨之起舞，只需用真實的證據回擊即可；至於8月12日水星順行，事業的方向會比較明朗，能重新找到定位，雖然內部會有舊問題壓制或有人刻意編故事阻礙行動，用點智慧解決即可。木星廟旺，能量極強，可以帶來不錯的貴人運，只要懂得照顧對方的情緒價值，財富跟感情會自然出現。

▲用真實的證據與智慧解決問題。（示意圖／Pexels）

邱彥龍老師也提供【立秋轉運三法】如下：

1. 夜間淨水順氣法：

每日晚上泡腳：溫水＋死海鹽＋尤加利精油（1滴）。手持黑曜石，排濁助眠。

2. 晨間陽氣潤心法：

每日早上7：00～9：00之間，坐正西方或東南方，面向正東方或西北方，深呼吸5次，默念（收藏、聚焦、成功）

3. 空間聚能法：

在辦公桌上放白水晶球或珍珠擺件（正前微右），提升信任感與儲存成交之氣。

至於立秋期間最旺的星是太陽、木星、火星跟金星，上升星座、太陽星座或月亮星座落在巨蟹、水瓶、雙子、獅子及天秤等5個星座，則是好運連連，情感穩定，智勇雙全，蛇來運轉，步步高升。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師