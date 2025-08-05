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有無公投投票權？　即日起可上內政部戶政司網站查詢

▲▼核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投將在8月23日舉行，內政部今（5日）表示，即日起至8月7日，民眾除憑身分證字號及出生日期，至內政部戶政司全球資訊網查詢有無投票權外，也可到戶籍地（鄉鎮、市、區）公所閱覽投票權人名冊，如發現有誤，可向公所申請更正，以保障權益。

內政部表示，本次公民投票的投票資格包括年滿18歲、未受監護宣告，且在中華民國連續居住6個月以上者。依規定，戶政事務所將以投票日前20日的戶籍登記資料為基準，編造投票權人名冊。

由民眾黨提出的重啟核三公投，將在8月23日進行投票。公投主文為「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

提案的民眾黨認為，台電核三廠2號機除役之後，台灣完全停止核電機組運轉發電，每年發電成本將暴增1000億元以上。截至2024年底，綠能發電僅佔台灣總發電量11.9%，遠低於民進黨政府開出的20%政策支票，且綠電光電弊案叢生，墊高台電經營成本。而能源多元將穩定產業供電、平穩民生用電、控制國安風險、強化台灣能源供應韌性。

為使核三重啟公投案之正、反方充分表達意見，中選會將在8月7、9、11、13、15日共5天，於全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，並以立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。正方代表包括，葉宗洸、翁曉玲、黃士修、黃國昌、童子賢。 反方代表有曾文生、林子倫、甘崇緯、吳亞昕以及莊瑞雄。

▲▼全國性公民投票案第21案重啟核三公投5場電視發表會時程表。（圖／翻攝中選會臉書）

▲全國性公民投票案第21案重啟核三公投5場電視發表會時程表。（圖／翻攝中選會臉書，點圖可放大）

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