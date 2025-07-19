未禮讓撞傷行人　駕駛求情辯「斑馬線是斜的」仍挨罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿輝（化名）去年9月間開車行經新北市一處路口，因未暫停禮讓，撞傷走在斑馬線上的行人，事後挨罰罰鍰7200元、吊扣駕照12個月；他提出行政訴訟並反控，事發路口的斑馬線設計不良，他對罰鍰沒有意見，僅希望能撤銷吊扣駕照的部分。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為裁罰沒有失衡，最終裁定駁回。

▲阿輝行經路口時沒有暫停禮讓行人，導致行人受傷。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年9月間開車行經新北市一處路口，因未禮讓行人，被警方以有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為舉發，事後挨罰罰鍰7200元、吊扣駕照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，當時下著大雨、燈光不清楚，他開車行經該路口時已經減速慢行，但因為斑馬線是斜的，所以還是不慎撞傷行人，事後他對受傷行人善盡關心，也對罰鍰沒有意見，只是路口斑馬線設計不良，容易造成意外事故，應當有改善空間，希望能酌情減少吊扣駕照的時間，這對他的工作和家庭需求會造成很大的影響。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視採證影像，該影像為路口監視器所拍攝，影片中可見事發路口雖然地面潮濕，但照明充足，視距正常，阿輝的汽車靠近行人穿越道之前，行人就已經走在行人穿越道上，雙方之間也沒有障礙物，他卻沒有暫停禮讓，進而導致行人受傷，違規事實明確。

至於阿輝請求撤銷吊扣駕照的部分，法官表示，依道交條例第44條第2、4項規定，因而肇事致人受傷或死亡者，除了會處以較高的罰鍰之外，還會處以吊扣駕照或吊銷駕照的處分，這是立法機關為了落實行人穿越道優先路權，確保行人安全所作的規定，目的正當。

法官指出，吊扣駕照12個月固然可能對阿輝的工作權造成限制，但駕駛本來就有遵守交通法規的義務，該規定造成的限制與所保護的法益之間，並無明顯失衡，最終裁定駁回阿輝的告訴，全案仍可上訴。