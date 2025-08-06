彰化法拍創紀錄！4萬顆泰達幣128次競標　153萬天價成交

▲彰化分署首拍4萬顆泰達幣熱烈競標。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署（5日）在員林新廳舍舉辦首場「卦山法拍會」，現場最吸睛的竟是一批「看不見的資產」4萬餘顆泰達幣（USDT）！這場全彰化首次的虛擬貨幣法拍，吸引全台各地共55組人馬搶標，經過128次激烈喊價，最終以總價153.5萬元拍出，創下彰化首拍虛擬幣新紀錄。

「74萬9千元第一次！78萬6千元成交！」隨著拍賣官落槌，彰化地檢署囑託拍賣的詐騙集團扣押資產正式易主。這批泰達幣分兩標拍賣，第一標2萬3千顆經過50輪出價，由台北某公司以74.9萬元得標；第二標泰達幣2萬2943.003963顆，更上演拉鋸戰，78次喊價後以78.6萬元成交，換算單顆約34.3元台幣，略高於市價29元。

▲彰化分署首拍現場反貪宣導。（圖／彰化分署提供）

彰化分署透露，公告期間就接到全台詢問電話，甚至有台北投資客專程南下「泰達幣錨定美元，只要台幣貶值就有套利空間！」現場民眾也議論紛紛「原來法院連虛擬幣都能賣！」

同場拍賣的還有南投地檢署囑託的2輛傾倒廢棄物用大貨車，儘管上周大雨影響賞車，仍以70萬、81萬元高價拍出。兩地檢察長更罕見同框，彰化地檢謝名冠、南投地檢郭景東親自設攤宣導反詐，落實行政院「五打七安」政策。郭景銘分署長強調「從虛擬貨幣到實體車輛，我們用拍賣追回不法所得！」

這場喬遷首拍吸引各界目光，員永村社區大學法律班40名學員、中興大學法律系實習生全程見證，連大饒里里長張明勤都來相挺。現場還有國稅局租稅宣導、政風單位反貪講座，宛如迷你法治博覽會。最終16標動產拍出11標，加上茶葉等變賣品，總進帳338萬元，開出亮眼紅盤。

▲彰化分署首拍現場反詐宣導。（圖／彰化分署提供）