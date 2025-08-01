全國首座「地檢署+執行分署」共構大樓啟用　王惠美曝光秘辛

▲彰化地檢及彰化分署聯合舉辦啟用典禮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全國首座由「彰化地方檢察署」與「行政執行署彰化分署」共構的辦公大樓，今(1)日正式落成啟用。這座斥資20億元、歷時4年打造的「黃金級綠建築」，不僅解決舊廳舍老舊狹小問題，更首創「療癒室」與智慧化管理系統，成為司法機關現代化的新典範。法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、行政執行署彰化分署長郭景銘、彰化縣長王惠美及立委謝衣鳯等人共同剪綵，見證這歷史性的一刻。

這座司法新地標坐落於員林市員林大道二段，占地2.63公頃，為地下2層、地上8層的鋼筋混凝土建築，總樓地板面積近4萬平方公尺，並設有364個汽車停車位。工程自2021年1月動土後，歷經疫情、缺工缺料等挑戰，終於在今年完工。

法務部長鄭銘謙特別感謝施工團隊與彰化縣政府的協助，讓這座兼具美感與功能性的建築如期啟用。檢察總長邢泰釗表示，相信彰化地檢署今天新廳落成，是個新的起點，它更能夠持續提升服務品質，來守護司法的公平和正義。

彰化地檢署檢察長謝名冠感性表示，舊廳舍自1970年啟用至今已逾半世紀，空間嚴重不足。他特別感謝時任立委的王惠美縣長多次質詢爭取，以及地方各界支持，終讓新廳舍從夢想化為現實。行政執行署彰化分署長郭景銘則強調，新大樓象徵執行業務邁向「專業化」與「現代化」，未來將運用科技工具提升追討欠稅、罰鍰等案件的效率。

落成啟用典禮上播放的紀念影片中，出現一段「歷史畫面」——當時擔任立委的彰化縣長王惠美，在立法院強勢質詢時任法務部政次陳明堂，要求加速彰檢廳舍改建，畫面一出引發現場會心一笑。

▲縣長王惠美時任立委時質詢彰化地檢辦公廳舍老舊問題。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美致詞時自爆幕後故事，原來當初會注意到彰檢廳舍問題，竟是因為有媒體記者提醒。「當時何記者跟我說，彰檢的建築老舊到快變成『歷史建物』了！」她實地勘查後發現，舊廳舍不僅空間狹小，連走道都要側身而過，辦公環境相當克難，因此積極在立法院質詢，督促中央加速改建。