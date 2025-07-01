大阪萬博吉祥物「脈脈」開放競標！3.8公尺巨像最低157萬日圓有機會扛回家

▲2025 年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）官方吉祥物「脈脈（Myaku-Myaku）」。（圖／擷取自官網，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「2025 年日本國際博覽會（大阪・關西萬博）」熱烈開展中，官方吉祥物「脈脈（Myaku-Myaku）」可愛又奇妙的形象早已攻佔社群版面，成為本屆活動的代表象徵。令人想像不到的是，現在即使沒親自飛到日本朝聖，也有機會把萬博精神「搬回家」！

根據《朝日新聞》報導，日本國際博覽會協會日前宣布，將針對萬博場內使用的巨型「脈脈（Myaku-Myaku）」雕像開放競標，最低起標價為157萬日圓，個人也能投標，堪稱粉絲收藏界的大事！

這波競標活動已在專屬網站「ミャク市！（MyaKu市！）」上線，目的是為了讓萬博閉幕後的物資與裝置可以再利用。

此次登場的兩座Miyakumyaku雕像分別位於東、西兩側入口，各具特色與話題性：

「歡迎來到」雕像：位於東側入口，呈現雙手撐地、低頭行禮姿勢，最低起標價為168萬5263日圓。

「充滿期待」雕像：設於西側入口，張開雙臂迎接訪客，起標價為157萬6556日圓。

兩座雕像皆為纖維強化塑膠（FRP）製成，高度高達3.85公尺，可說是份量十足的「巨星等級」收藏品。除了「脈脈（Myaku-Myaku）」本尊外，熱門拍照打卡點「EXPO2025」字樣標誌雕像也一併釋出，起標價為70萬2848日圓，對想留住萬博回憶的粉絲來說相當具有吸引力。

競標開放至7月18日截止，不論是企業、地方政府、公共機構或個人皆可參與。不過，由於大阪・關西萬博的會場建設經費由日本政府、大阪府與大阪市共同負擔，若三方也參與競標，將享有優先購買權。

根據主辦單位說明，所有成功得標的雕像將於萬博閉幕後的2026年1月到3月間陸續交付。

萬博協會相關人員表示，希望透過這些競標活動，讓「脈脈（Myaku-Myaku）」不只在萬博期間吸睛，更能在閉幕後繼續傳遞萬博精神與歡樂回憶，成為真正的文化「遺產」之一。