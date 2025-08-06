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嘉南2區域啟動災害漫遊！NCC邀三大電信先導性實施防極端氣候

記者蘇晟彥／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，部分地區通訊訊號仍未恢復到災前服務水準，對此，NCC 5日邀請政府單位及三大電信，共同研商災區啟動漫遊機制之可行性，以強化災時通信韌性。該次會議取得共識自114年8月7日下午3時起，於臺南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，並至遲於同年10月31日終止。

▼三大電信將在嘉南地區啟動災害漫遊先導機制，最遲將於10月31日終止。（資料照／嘉義縣政府提供）

▲▼ 颱風重創基地台，嘉義縣電信修復率達98%、126村里訊號改善中 。（圖／嘉義縣政府提供）

NCC表示，本次颱風造成嘉義及臺南地區共1,293座行動基地臺因電力中斷或遭強風毀損。災後，電信業者即優先調派人力與資源盡全力搶修。目前業者已藉臨時基地台、行動基地台馳援及周邊基地台天線方向調整等方式，已相當接近災前水準。惟本次風災民眾得否透過國內漫遊方式儘速使用行動通訊之可能，NCC與業者討論後認仍有必要做先導性實施，故選定臺南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，期藉先導性實作經驗，以完備未來通案實施機制。

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NCC特別說明，災區漫遊就緊急電話應接處理、電信堵詐機制等議題，攸關民眾生命財產安全，技術尚待精進，故先針對嘉南部分地區實施漫遊；另就高雄市、臺東縣部分偏鄉地區，將於上述議題完成技術測試後，視需要再為推行。NCC最後表示，為因應極端氣候變化可能再次重創基礎設施，該會將藉由本次啟動經驗，後續將再邀集有關機關，依據災害防救法相關規定，制定通案性標準作業程序，並納入災害防救業務計畫之範疇，以建立災時應變措施制度化準則。

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