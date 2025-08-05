西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

▲台東知本國家森林遊樂區正式恢復開園。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

受到「0728豪雨」影響，台東縣山區連日降下大雨，雨量突破歷年同期紀錄，造成多處山林地區暫時封閉。隨著西南氣流逐漸減弱，天氣自4日開始好轉，林業及自然保育署台東分署也在第一時間完成各項巡檢作業，確保場域安全無虞後，宣布知本國家森林遊樂區正式恢復開園，包含園區內的虎比公寓知本館與自然教育中心也同步重新開放，歡迎遊客入園體驗自然之美。

除了森林遊樂區，台東分署也同步更新了轄管自然步道與林道路況。經人員實地巡檢確認安全無虞後，目前嘉明湖國家步道、安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、鯉魚山步道、綠島阿眉山步道與大武觀海步道皆已重新開放，恢復對外迎客。不過，浸水營國家步道東段及綠島觀海步道因部分路段仍待修復，暫不開放通行，具體開放時間將另行公告。

林道路況方面，目前知本林道可通行至5.7公里、利嘉林道通行至16.5公里、延平林道通行至5公里、錦屏林道至14公里、霧鹿林道至12公里，而紅石林道則可通行至17公里，相關資訊已同步更新於官方網站供民眾查詢。

台東分署也提醒，儘管降雨已暫歇，但近期山區土壤含水量仍高，存在土石鬆動及崩塌風險。前往山區活動的民眾，應事前詳加查閱氣象預報與林道路況，並隨時留意氣候變化，確保安全。

更多即時資訊與公告，民眾可至「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢，掌握第一手山林開放訊息與旅遊建議。