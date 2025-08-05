幕僚赴比亞迪夜宴！韓國瑜僅答4字　江啟臣辦公室：勿過度連結

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車，在7月28日夜宴立院高層，包含立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等人，整場餐敘超過3小時。江啟臣辦公室今（5日）回應，這是助理下班後媒體朋友臨時邀約的單純餐敘，請外界不要過度連結；廖炯志受訪也說，餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，餐敘對象與立法院業務無往來關係，並未有違反「公務員廉政倫理規範」「是非清白，不容被誣衊！」

根據鏡週刊今日報導，比亞迪企圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但持續接觸朝野立委，代理比亞迪的太古集團也未放棄，進一步找上監督行政機關的立法院進行遊說，為鬆綁法規鋪路，而在726大罷免投票後的第2天，透過關係代邀立法院總務處長廖炯志及立法院正副院長韓國瑜辦公室、江啟臣辦公室人員。

江啟臣辦公室回應，經了解此為辦公室助理下班後，媒體朋友臨時邀約的單純餐敘，事前不清楚有誰參加，請外界不要過度連結，也已要求助理下班後仍須注意自身言行。

廖炯志則說，這場餐敘純屬下班後朋友臨時邀約，出發前完全不知道餐敘參加對象有誰？而且餐敘對象與立法院沒有業務、契約往來或彼此監督等關係，所以沒有違反廉政倫理規範，也有事前報備，「是非清白，不容被誣衊！」

立法院長韓國瑜今上午出席立法院會，被媒體堵訪時並未正面回應，僅向大家問好，「大家早安。」