不敵少子化！「日本最長校名」走入歷史　2027年正式廢校

圖文／CTWANT

日本四國高知縣與愛媛縣交界處、以「日本最長校名」著稱的「高知縣宿毛市愛媛縣南宇和郡愛南町篠山小中學校組合立篠山小學校」及其附屬中學，在少子化衝擊下，確定將於2026年3月底起停招，並於2027年3月底正式廢校。此決議由愛南町教育委員會於4日正式對外公布。

綜合《讀賣新聞》、《愛媛新聞》報導，根據教育委員會說明，該校最初是為招收兩縣山區學童而設立，中學部創建於1949年，小學部則於1952年成立。學生人數在高峰期曾達中學部123人，但2025學年度僅剩6名中學生與3名小學生，未來學童將轉往周邊學校就讀。

值得一提的是，現有的6名中學生全數為女子軟式網球部成員，更在今年7月的愛媛縣中學綜合體育大會中包辦個人與團體賽雙料冠軍。

校方表示，現行正式名稱為「高知縣宿毛市愛媛縣南宇和郡愛南町篠山小中學校組合立篠山小學校・篠山中學校」，其跨縣校區的設置在日本全國亦屬罕見。

負責營運的篠山小中學校組合（事務局設於愛南町教委會學校教育課）指出，2025學年度在校生小學部僅3人（皆來自愛南町），中學部則有愛南町4人與高知縣宿毛市2人共6名。由於區域人口持續減少，近年已多次於學校運營協議會中討論存廢議題。

篠山中學教頭岡原耕一郎坦言，「對於這所具有歷史意義的學校將走入終章感到遺憾，但此決定是經家長與社區充分溝通後的共識。」

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