　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／警政署發布中高階警察人事命令　苓雅分局女組長升分局長

▲▼警政署外觀。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

因考量「726大罷免」維安作業而延宕的人事命令，警政署在7月29日發布第一波包含六都局長、警大校長調陞人事命令後，5日上午11時再度發布第二波包含警政署科長、四序列督察、副總隊長、縣市分局長等重要警職人事命令。

警政署表示，5日發布人事命令為最高警正一階（包含第四、五序列）重要警職職缺，經署長張榮興邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補如下，總計58員，統一於114年8月8日星期五辦理交接到任。

一、本署科長
(一)臺北市政府警察局督察謝錫釗調任本署交通組科長
(二)新北市政府警察局督察施宏毅調任本署後勤組科長
(三)桃園市政府警察局督察林志賢調任本署行政組科長
(四)本署花蓮港務警察總隊副總隊長戴修身調任本署保安組科長

二、直轄市政府警察局第四序列督察及港務警察總隊副總隊長
(一)本署保防組科長侯博文調任桃園市政府警察局督察
(二)高雄市政府警察局督察潘金葉調任臺北市政府警察局督察
(三)本署保安警察第三總隊督察長王文生陞任臺北市政府警察局督察
(四)新竹縣政府警察局主任秘書陳啓明陞任臺北市政府警察局督察
(五)宜蘭縣政府警察局督察長廖韋勝陞任臺北市政府警察局督察
(六)基隆市警察局督察長林鼎鈞陞任新北市政府警察局督察
(七)南投縣政府警察局督察長王國峯陞任臺中市政府警察局督察
(八)彰化縣警察局主任秘書程純濱陞任臺南市政府警察局督察
(九)南投縣政府警察局主任秘書潘仕能陞任臺南市政府警察局督察
(十)苗栗縣警察局督察長林永勝陞任高雄市政府警察局督察
(十一)屏東縣政府警察局督察長蘇偉荃陞任高雄市政府警察局督察
(十二)金門縣警察局主任秘書曾有慶陞任高雄市政府警察局督察
(十三)金門縣警察局督察長黃維章陞任高雄市政府警察局督察
(十四)新北市政府警察局蘆洲分局副分局長蔡宜學陞任本署花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長
(一)屏東縣政府警察局主任秘書林詔徹調任基隆市警察局督察長
(二)澎湖縣政府警察局主任秘書胡淑淨調任南投縣政府警察局督察長
(三)本署保安警察第七總隊督察長廖志明調任彰化縣警察局主任秘書
(四)嘉義市政府警察局督察長郭志豪調任南投縣政府警察局主任秘書
(五)本署鐵路警察局督察長林明鋒調任苗栗縣警察局督察長
(六)臺東縣警察局主任秘書簡彥匡調任屏東縣政府警察局督察長
(七)連江縣警察局督察長何明祥調任嘉義市政府警察局督察長
(八)宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局督察長
(九)彰化縣警察局員林分局分局長吳詠傑調任新竹縣政府警察局主任秘書
(十)嘉義縣警察局民雄分局分局長吳俊德調任金門縣警察局督察長
(十一)雲林縣警察局斗六分局分局長張澤銘調任屏東縣政府警察局主任秘書
(十二)花蓮縣警察局花蓮分局分局長黃壬鍵調任澎湖縣政府警察局主任秘書
(十三)苗栗縣警察局頭份分局分局長林育旺調任連江縣警察局督察長
(十四)苗栗縣警察局苗栗分局分局長潘嘉旺調任金門縣警察局主任秘書
(十五)新竹縣政府警察局竹北分局分局長張世儒調任臺東縣警察局主任秘書

四、縣（市）政府警察局分局長
(一)基隆市警察局第一分局分局長簡龍宏調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
(二)澎湖縣政府警察局馬公分局分局長呂文廷調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長
(三)彰化縣警察局和美分局分局長洪再德調任彰化縣警察局員林分局分局長
(四)嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局民雄分局分局長
(五)雲林縣警察局臺西分局分局長李宗儒調任雲林縣警察局斗六分局分局長
(六)臺東縣警察局關山分局分局長鍾國楨調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長
(七)屏東縣政府警察局內埔分局分局長郭譯隆調任苗栗縣警察局頭份分局分局長
(八)屏東縣政府警察局里港分局分局長温基興調任基隆市警察局第一分局分局長
(九)新竹縣政府警察局竹東分局分局長吳學安調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長
(十)澎湖縣政府警察局白沙分局分局長林彥濬調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長
(十一)嘉義縣警察局布袋分局分局長吳永森調任彰化縣警察局和美分局分局長
(十二)南投縣政府警察局仁愛分局分局長曾文勇調任嘉義縣警察局水上分局分局長
(十三)宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長邱錦堂調任雲林縣警察局臺西分局分局長
(十四)臺東縣警察局成功分局分局長龔士哲調任臺東縣警察局關山分局分局長
(十五)花蓮縣警察局鳳林分局分局長江世宏調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長
(十六)南投縣政府警察局信義分局分局長邱逸樵調任屏東縣政府警察局里港分局分局長
(十七)苗栗縣警察局大湖分局分局長黃文智調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長
(十八)高雄市政府警察局苓雅分局防治組組長李幸芳陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長
(十九)臺中市政府警察局太平分局保安民防組組長林明韋陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長
(二十)桃園市政府警察局桃園分局保安民防組組長董育男陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長
(二十一)新北市政府警察局中和分局交通組組長詹惇貿陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長
(二十二)本署刑事警察局偵查科股長潘俊宏陞任臺東縣警察局成功分局分局長
(二十三)桃園市政府警察局桃園分局督察組組長劉玉祥陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長
(二十四)新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長王凱文陞任南投縣政府警察局信義分局分局長
(二十五)桃園市政府警察局蘆竹分局保安民防組組長黃朝偉陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲男帶爸爸領獎
快訊／廣東「屈公病」疫情暴增　疾管署升旅遊二級警示
快訊／警政署發布中高階警察人事命令　58人調動
宋英奎輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：對你失望
Spotify全球漲價！　台灣4大訂閱新價格曝
CONVERSE「官網」買鞋竟收假貨！　門市店員曝真相傻眼
小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生正在嗨　見警突襲傻眼
快訊／民進黨議員與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂刀砍死詹智能！41歲嫌控「女友被性騷」　台中地院裁定羈押禁見

快訊／警政署發布中高階警察人事命令　苓雅分局女組長升分局長

冒雨搶救作物　彰化青農移動抽水機觸電亡！「最強菜農」感嘆

高雄終於放晴！南橫1家5口墜谷重啟搜救　人力挖掘盼有奇蹟

夫外遇簽完切結書又開房　妻摩鐵直擊！結局小三要賠30萬

高雄72歲阿北「史詩級鬼切」外側左轉　猛撞女騎士害重摔送醫

新北連鎖當歸鴨店2分店遭潑漆！少東欠債惹禍　2男1小時落網

男大生誘自拍！趁國中妹畢旅「公廁激戰鬧出人命」　跑外送還債

雨彈狂砸馬路藏「坑洞地雷」害4車開過爆胎　高雄市府要賠了

快訊／桃園市議員游吾和與女兒涉詐領助理費　遭聲押禁見

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

亂刀砍死詹智能！41歲嫌控「女友被性騷」　台中地院裁定羈押禁見

快訊／警政署發布中高階警察人事命令　苓雅分局女組長升分局長

冒雨搶救作物　彰化青農移動抽水機觸電亡！「最強菜農」感嘆

高雄終於放晴！南橫1家5口墜谷重啟搜救　人力挖掘盼有奇蹟

夫外遇簽完切結書又開房　妻摩鐵直擊！結局小三要賠30萬

高雄72歲阿北「史詩級鬼切」外側左轉　猛撞女騎士害重摔送醫

新北連鎖當歸鴨店2分店遭潑漆！少東欠債惹禍　2男1小時落網

男大生誘自拍！趁國中妹畢旅「公廁激戰鬧出人命」　跑外送還債

雨彈狂砸馬路藏「坑洞地雷」害4車開過爆胎　高雄市府要賠了

快訊／桃園市議員游吾和與女兒涉詐領助理費　遭聲押禁見

亞洲一哥孫興慜加盟洛杉磯FC　轉會費7.7億創歷史最快亮相時間曝

丹麥動物園徵集棄養寵物　仿食物鏈供猛獸「自然獵食」

VTuber客串《死亡擱淺2》只是開端　Hololive高層提倡進軍Twitch

竹市「低碳永續家園行動項目改造補助」　即日起開放申請

IG突被周湯豪追蹤！他笑問「怎麼解」釣出本尊　4萬人朝聖

比亞迪才剛夜宴立院高層！馬英九訪團赴中也參訪　台生直呼震撼

韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

高齡飲食每周至少1顆蛋更安心　研究發現失智風險可降47%

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

419反統戰「紅底黑鷹」早被質疑像納粹　八炯：你不夠國際化

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

社會熱門新聞

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

即／桃市議員游吾和與女兒涉詐助理費　遭聲押禁見

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

性侵友人國小孫女！淫狼辯「被誘惑」重判8年半

「我砍人了」殺詹智能兇嫌穿血衣投案

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

采子爆分手富二代男友！

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面