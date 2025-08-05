快訊／警政署發布中高階警察人事命令　苓雅分局女組長升分局長

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

因考量「726大罷免」維安作業而延宕的人事命令，警政署在7月29日發布第一波包含六都局長、警大校長調陞人事命令後，5日上午11時再度發布第二波包含警政署科長、四序列督察、副總隊長、縣市分局長等重要警職人事命令。

警政署表示，5日發布人事命令為最高警正一階（包含第四、五序列）重要警職職缺，經署長張榮興邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補如下，總計58員，統一於114年8月8日星期五辦理交接到任。

一、本署科長

(一)臺北市政府警察局督察謝錫釗調任本署交通組科長

(二)新北市政府警察局督察施宏毅調任本署後勤組科長

(三)桃園市政府警察局督察林志賢調任本署行政組科長

(四)本署花蓮港務警察總隊副總隊長戴修身調任本署保安組科長

二、直轄市政府警察局第四序列督察及港務警察總隊副總隊長

(一)本署保防組科長侯博文調任桃園市政府警察局督察

(二)高雄市政府警察局督察潘金葉調任臺北市政府警察局督察

(三)本署保安警察第三總隊督察長王文生陞任臺北市政府警察局督察

(四)新竹縣政府警察局主任秘書陳啓明陞任臺北市政府警察局督察

(五)宜蘭縣政府警察局督察長廖韋勝陞任臺北市政府警察局督察

(六)基隆市警察局督察長林鼎鈞陞任新北市政府警察局督察

(七)南投縣政府警察局督察長王國峯陞任臺中市政府警察局督察

(八)彰化縣警察局主任秘書程純濱陞任臺南市政府警察局督察

(九)南投縣政府警察局主任秘書潘仕能陞任臺南市政府警察局督察

(十)苗栗縣警察局督察長林永勝陞任高雄市政府警察局督察

(十一)屏東縣政府警察局督察長蘇偉荃陞任高雄市政府警察局督察

(十二)金門縣警察局主任秘書曾有慶陞任高雄市政府警察局督察

(十三)金門縣警察局督察長黃維章陞任高雄市政府警察局督察

(十四)新北市政府警察局蘆洲分局副分局長蔡宜學陞任本署花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長

(一)屏東縣政府警察局主任秘書林詔徹調任基隆市警察局督察長

(二)澎湖縣政府警察局主任秘書胡淑淨調任南投縣政府警察局督察長

(三)本署保安警察第七總隊督察長廖志明調任彰化縣警察局主任秘書

(四)嘉義市政府警察局督察長郭志豪調任南投縣政府警察局主任秘書

(五)本署鐵路警察局督察長林明鋒調任苗栗縣警察局督察長

(六)臺東縣警察局主任秘書簡彥匡調任屏東縣政府警察局督察長

(七)連江縣警察局督察長何明祥調任嘉義市政府警察局督察長

(八)宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局督察長

(九)彰化縣警察局員林分局分局長吳詠傑調任新竹縣政府警察局主任秘書

(十)嘉義縣警察局民雄分局分局長吳俊德調任金門縣警察局督察長

(十一)雲林縣警察局斗六分局分局長張澤銘調任屏東縣政府警察局主任秘書

(十二)花蓮縣警察局花蓮分局分局長黃壬鍵調任澎湖縣政府警察局主任秘書

(十三)苗栗縣警察局頭份分局分局長林育旺調任連江縣警察局督察長

(十四)苗栗縣警察局苗栗分局分局長潘嘉旺調任金門縣警察局主任秘書

(十五)新竹縣政府警察局竹北分局分局長張世儒調任臺東縣警察局主任秘書

四、縣（市）政府警察局分局長

(一)基隆市警察局第一分局分局長簡龍宏調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

(二)澎湖縣政府警察局馬公分局分局長呂文廷調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

(三)彰化縣警察局和美分局分局長洪再德調任彰化縣警察局員林分局分局長

(四)嘉義縣警察局水上分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

(五)雲林縣警察局臺西分局分局長李宗儒調任雲林縣警察局斗六分局分局長

(六)臺東縣警察局關山分局分局長鍾國楨調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

(七)屏東縣政府警察局內埔分局分局長郭譯隆調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

(八)屏東縣政府警察局里港分局分局長温基興調任基隆市警察局第一分局分局長

(九)新竹縣政府警察局竹東分局分局長吳學安調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

(十)澎湖縣政府警察局白沙分局分局長林彥濬調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長

(十一)嘉義縣警察局布袋分局分局長吳永森調任彰化縣警察局和美分局分局長

(十二)南投縣政府警察局仁愛分局分局長曾文勇調任嘉義縣警察局水上分局分局長

(十三)宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長邱錦堂調任雲林縣警察局臺西分局分局長

(十四)臺東縣警察局成功分局分局長龔士哲調任臺東縣警察局關山分局分局長

(十五)花蓮縣警察局鳳林分局分局長江世宏調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長

(十六)南投縣政府警察局信義分局分局長邱逸樵調任屏東縣政府警察局里港分局分局長

(十七)苗栗縣警察局大湖分局分局長黃文智調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長

(十八)高雄市政府警察局苓雅分局防治組組長李幸芳陞任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

(十九)臺中市政府警察局太平分局保安民防組組長林明韋陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長

(二十)桃園市政府警察局桃園分局保安民防組組長董育男陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

(二十一)新北市政府警察局中和分局交通組組長詹惇貿陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

(二十二)本署刑事警察局偵查科股長潘俊宏陞任臺東縣警察局成功分局分局長

(二十三)桃園市政府警察局桃園分局督察組組長劉玉祥陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

(二十四)新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長王凱文陞任南投縣政府警察局信義分局分局長

(二十五)桃園市政府警察局蘆竹分局保安民防組組長黃朝偉陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長