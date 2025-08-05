快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

南部7縣市大雨特報，午後雨擴全台！中央氣象署預報員張承傳表示，今天西南風減弱，水氣仍較多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部、東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨。

大雨特報：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日澎湖、雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區留意積淹水。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天西南風減弱，水氣仍較多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部、東南部山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北、北部、宜蘭山區有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周三太平洋高壓增強，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後北部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周四至周六太平洋高壓最強，午後山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，周日、下周一太平洋高壓稍減弱，水氣稍增多，午後雷陣雨範圍擴大，包括西半部和東半部山區；周日清晨南部有零星短暫陣雨；下周一東南部、恆春半島有局部短暫陣雨。