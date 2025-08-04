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女點酸梅冰驚見「杯中青蛙」喝1/4杯才發現　超噁一幕曝光

女網友在青檸酸梅冰中發現一隻青蛙，影片曝光引起網友極度反感與憤怒。（翻攝自ig @duniaresepi）

▲女網友在青檸酸梅冰中發現一隻青蛙，影片曝光引起網友極度反感與憤怒。（翻攝自ig @duniaresepi）

圖文／鏡週刊

以為是酸梅，結果是青蛙！馬來西亞一名女子近日到餐館喝青檸酸梅冰時，竟喝到一半發現杯底泡著一隻青蛙屍體，她當場臉色鐵青、反胃想吐。更誇張的是，店家被反映後竟無動於衷、冷處理整起事件。影片一曝光立刻在 TikTok 掀起瘋傳，網友看完全炸鍋，怒喊：「這飲料根本來自恐怖片現場！」

青蛙特調？這起事件發生在馬來西亞森美蘭芙蓉市，一名女網友點了一杯青檸酸梅冰，起初她看見杯中漂浮的「不明物體」時還以為是一顆大顆酸梅，便毫不猶豫地喝了1/4杯。

然而越喝越覺得不對勁，她便用吸管輕輕攪拌，沒想到攪出來的竟然是一隻——已經溺死的青蛙！她當下嚇得把飲料推遠，身體一陣反胃，表示：「原來酸梅跟青蛙真的有點像，我完全沒發現！」

扯！「蛙溺斃在酸梅冰裡」她喝了1/4才發現　網看傻：青檸升級成青蛙

▲女子將驚人發現PO上社群平台，坦言已喝下部分飲料，事後直呼「噁心到不行」。（翻攝自ig @duniaresepi）

女子立刻向店家反映這「喝出生命」的驚悚事件，沒想到店家不但沒有道歉，也沒做任何補償處理，冷淡態度讓她氣到發抖。該名女子隨後將影片上傳至 TikTok，留言控訴店家態度惡劣。

影片曝光後引起上萬網友留言，有人直呼「這是青蛙特調吧」「青檸升級成青蛙」「以後不敢隨便喝冰飲了」「青蛙也想涼快一下」等，也有不少人嚴肅指出：「這樣的衛生環境，根本不該營業！」

更令人感到噁心的是，女子自己也坦言，「我真的喝下去了1/4...想到就想吐。」她透露自己一想到嘴巴裡可能殘留青蛙相關的液體，就想整晚都刷牙。

網友紛紛留言關心她的身體狀況，也建議她應立刻通報衛生單位，不要放過這樣的危機餐廳。

對此，森美蘭衛生局主任祖萊達也已出面回應，強調食品與飲料的衛生是公共安全的基本要求，她呼籲民眾遇到類似情況應立即向衛生局投訴，官方將啟動調查程序，追查責任歸屬。


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