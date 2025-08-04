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遭控劈腿渣男、棄養小孩　郭岱琦回應了

郭岱琦借住朋友家，卻找來其他朋友開趴，把屋子弄得亂七八糟。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲郭岱琦借住朋友家，卻找來其他朋友開趴，把屋子弄得亂七八糟。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

本刊最近接獲爆料，指前職棒統一獅隊明星球員郭岱琦二度離婚後，劈腿多女，還到處欠債、擺爛不還。前妻Ｂ小姐得知後，決定獨自撫養兒子，郭岱琦答應每個月支付5千元，沒想到付了2、3個月後就擺爛不理，甚至已經二年多沒見小兒子。「郭的小兒子為此感到非常失落，常問媽媽：『爸爸什麼時候回來？為什麼不來看我？』郭家人也沒打過一通電話關心小孩，非常無情！」Ｂ小姐的友人說，郭離婚後顧著交女友，心思完全沒有放在子女身上。

起初Ｂ小姐看在兒子的份上，沒跟郭岱琦撕破臉，但某次，郭以參加兒子的畢業典禮當藉口，向老闆請假，結果卻跟王女一起參加活動，對兒子人生第一次的畢業典禮不聞不問，讓Ｂ小姐氣炸。二年前，Ｂ小姐硬起來，向郭追討兒子的撫養費，但郭兩手一攤，說只能付5000元，後來還盜領兒子的疫情補助，十分離譜。

郭岱琦（右）遭控棄養與第二任前妻（左）生的么兒（中），還盜領補助款。（讀者提供）

▲郭岱琦（右）遭控棄養與第二任前妻（左）生的么兒（中），還盜領補助款。（讀者提供）

Ｂ小姐的友人說，郭岱琦爛帳一堆，只能寄生辦公室，但仍四處騙吃騙喝，某次他還以女兒準備考試、沒地方落腳為由，要求借住朋友家，朋友答應之後，郭又要求帶其他朋友同住，連住三天，把朋友家的酒櫃清空，屋子亂七八糟，到處都是嘔吐物，免治馬桶也被弄壞，讓朋友損失慘重。

相關人士痛批，郭岱琦欠債擺爛、劈腿多女，卻頂著球星光環，跟王女到處吃吃喝喝，還常po出國玩樂照，就是不願支付么子的撫養費，連女兒的學費也拖欠不繳，女兒因此休學，荒腔走板的行徑實在令人看不下去，所以大家才決定站出來爆料，希望讓外界認清他的真面目。

郭岱琦（圖）與王姓女友交往後，一起做直銷，還四處講課賣產品。（翻攝郭岱琦臉書）

▲郭岱琦（圖）與王姓女友交往後，一起做直銷，還四處講課賣產品。（翻攝郭岱琦臉書）

針對相關指控，郭岱琦全盤否認並表示王女是他的領導且有男友，並非他的女友，與女記者從未碰面，二人只是「網戀」，還說女記者是恐怖情人，喝醉酒就會聯合其他人攻擊他，誣賴郭欺騙她的感情，澄清是烏龍爆料，強調自己單身、未劈腿。

關於遭控棄養小孩，郭岱琦也喊冤，他無奈表示婚後積蓄、收入全給前妻Ｂ小姐，Ｂ小姐的家人至今仍欠他數百萬元未還，自己已無力支付撫養費，並非惡意棄養。提到債務部份，郭則解釋已跟友人達成協議，強調會盡力償還，絕對不會擺爛拖欠，至於女兒目前休學，郭表示因為小孩有其他規劃，與積欠學費無關。


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