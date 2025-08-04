苗栗大學情侶檔騎車趕火車　 路口跟轎車碰撞、雙雙重傷住院

▲大學情侶檔騎機車趕火車，在路口跟左轉轎車碰撞，情侶檔重傷住院治療中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市復興路一處交叉路口昨（3）日中午發生轎車、機車碰撞事故。一名就讀大學碩士班的洪姓女子，騎機車載蘇姓男友要去搭火車，行經路口時跟左轉的轎車高速碰撞，機車往前翻滾，釀成洪女骨折、蘇男頭部重傷開刀，肇事原因正由警方調查中。

苗栗警分局今天表示，昨日中午12時40分許，在苗栗市復興二段發生ㄧ起自小客車與機車碰撞事故，造成機車駕駛洪女（24歲）及蘇姓男乘客（22歲）受傷，送醫檢查後，洪女骨折、蘇男頭部重傷開刀，雙雙住院治療中。

警方調查，當時楊姓老婦（69歲）駕駛轎車，由復興路二段北往南行駛，至事故地點正在左轉時，洪女騎機車由復興路南往北直行，雙方正面對撞，機車騰空往前翻滾，洪、蘇2人往前彈飛倒地，機車倒掛在轎車引擎蓋上。據指出，洪女就讀國立聯合大學某科系碩士班，跟蘇男為情侶關係，事故前洪女騎車載蘇男搭火車回桃園。

警方說，楊婦未受傷，雙方駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清，呼籲民眾駕車上路隨時注意車前狀況，行經路口應確實停讓，轉彎時也應放慢車速，切勿搶快，保障自身及他人的用路安全。