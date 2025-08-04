豪雨狂炸！員林市土角厝險崩塌　百年石階驚現「黃泥瀑布」

記者唐詠絮／彰化報導

連日暴雨狂炸中南部，西南氣流帶來驚人雨量，各地災情頻傳！彰化員林市昨（3）日下午因豪雨爆發嚴重土石流，吳家古厝的百年石階竟被泥水沖刷成「黃泥瀑布」，百年「土角厝」差點滑落邊坡，地基遭掏空，場面驚險，居民急得上網求救，相關單位今緊急堆放太空包擋土，但後續重建仍令人憂心。

▲彰化湖水里吳家古厝百年石階及山溝驚現滾滾泥流。（圖／翻攝自員林人大小事）

▲彰化湖水里一間古厝。（圖／翻攝自員林人大小事）

彰化受低壓帶和午後強對流影響，雨勢又急又猛。包括彰化市山區、員林市山區、永靖、溪湖、埔鹽及二水等地多處傳出淹水災情，再度淹成小河，低窪地區居民叫苦連天，彰化市、溪湖鎮等公所緊急成立災害應變中心。

員林湖水路411巷，昨日下午連續暴雨導致山坡土石鬆動，大量泥流不斷的衝刷，整棟建築搖搖欲墜。附近民眾嚇得趕緊移走機車，居民一度找不到單位處理，最後只能透過臉書發文求援，市公所緊急協助撤離，目前先以太空包堆疊土石做臨時擋土牆，防止災害擴大。

▲彰化湖水里一間古厝邊坡遭沖刷差點掉落。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了土角厝崩塌，員林湖水里另一處知名景點——通往當地賞櫻秘境吳家古厝，百年石階在暴雨中變成泥流宣洩的通道，滾滾渾濁泥水如瀑布般傾瀉而下，畫面令人震撼。

▲今天上午緊急進場太空包裝土石做臨時性的檔土措施。（圖／記者唐詠絮翻攝）