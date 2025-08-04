罷團嗆選民低智商　自曝823計劃要做「降智圖卡」：選舉要贏格調要低

記者趙蔡州／綜合報導

第二波大罷免投票將在23日登場，不過近日有支持罷免的公民團體在演講時，主持人除了承認在社群平台發布降智圖卡外，還嗆726首波投票已讓她知道「選民有多愚蠢、低智商」，影片曝光後立刻引發網友討論，國民黨立委徐巧芯也轉貼照片直呼「有沒有想過，選民覺得你才愚蠢」。

網路上曝光的影片可以看見，罷免活動主持人、罷免志工兼音樂人徐小花在台上說，726後大家都知道選民有多愚蠢、低智商，所以823她有一個計劃，就是做降智圖卡，然後普發，「因為我們知道選民非常的愚蠢，那些中間選民都不知道什麼事嘛」、「選舉要贏，就是格調要低」。

影片曝光後立刻引發正反論戰，有人說，「看起來醜圖挺有效的，看看藍白的發文越來越長」、「真的選民是不理性的，只是投票部隊，不要唱高調了，他們不懂 有錢最好」、「什麼樣的人就對什麼樣的事情有共鳴，所以藍白的程度可想而知」、「反正藍白也經常造謠，用魔法對付魔法啦」。

也有人說，「根本說的就是自己，726都賞妳耳光了，還不肯清醒，沒救了」、「會做降智圖卡只是幫他們同派降智而已，正常人看到資訊還是會質疑的好嗎 以為都是他們自己人看到資訊直接相信唷」，連立委徐巧芯也轉貼照片並留言「上帝要他滅亡，必先使他瘋狂，有沒有想過，選民覺得你才愚蠢？人家沒說你已經很客氣，你還講人這麼大聲」。