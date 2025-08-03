羅智強挺過罷免不忍了！　嗆九把刀「仗執政者勢欺負在野」

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《月老》、《那些年，我們一起追的女孩》導演兼小說家九把刀，早在今年1月就簽署「罷免羅智強」的連署書，之後更引用動漫《獵人》的台詞批，「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」。國民黨立委羅智強今（3日）反擊，九把刀只是仗勢欺人、仗執政者勢欺負在野者，如此而已，而這樣的霸道和《獵人》GI裡的炸彈魔，又有什麼不同？

羅智強強調．感謝多數善良有智慧的台灣人民，用「不同意罷免」的鐵票，擊碎了總統賴清德打掉雜質、消滅在野，想要一黨獨大的「特別咒語」，也同時否決了九把刀「外來人士請離開」的不厚道和霸道。

羅智強指出，罷免投票前，知名作家九把刀貼了一篇「外來人士請離開」的文，雖然沒直接點名自己，但字裡行間早已明顯針對。羅智強說，九把刀罷免理由不是政策或表現，而是「外來人士請離開」這樣的話語，而他在街頭對抗罷免時也很常聽見，那是一種指向人格、否定歸屬、貶損身分的說法。

羅智強說，自己是花蓮出生、基隆長大的孩子，在高雄讀大學、服兵役，在台北成家立業。生於台灣、長於台灣，這片土地是他最深的牽掛、最愛的故鄉，「但在九把刀口中，我卻成了外來人士，一個不該存在的異物，我和他政治立場不同，也許看法也不一致，但我絕不會說他是外來人士，更不會叫他離開台灣，那為什麼他可以這麼輕易地否定我在這塊土地上的根？答案，就藏在他那張《獵人》漫畫附圖中的『這是只有遊戲主宰者才能用的特別咒語』、『很抱歉，我必須請你們離開』。」

羅智強質疑，誰是遊戲主宰者？不就是如今掌權的執政者嗎？在他們手中，誰是外來者，誰是本地人，不看事實，他說了算，因為這是專屬於執政者的特別咒語，「我想對九把刀說，你不喜歡我，可以批評我的政策、質疑我的作風、投票罷免我，我都尊重。但若你要說我是外來人士、應該離開。那我也要正告你，我不同意也不接受。」

羅智強批評，這樣的姿態，不是捍衛民主而是仗勢欺人，仗執政者勢欺負在野者，如此而已，而這樣的霸道和《獵人》GI裡的炸彈魔，又有什麼不同？最後，他要感謝多數善良有智慧的台灣人民，用「不同意罷免」的鐵票，擊碎了總統賴清德打掉雜質、消滅在野，想要一黨獨大的