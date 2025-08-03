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陸遊戲展「禁止Cosplay名單」　進擊巨人、死亡筆記都入列！

▲▼陸遊戲展「禁止Cosplay名單」　進擊巨人、死亡筆記都入列！。（圖／翻攝微博）

▲不少知名作品都進了黑名單。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最大的遊戲展ChinaJoy近日在上海舉行，湧入不少熱愛Cosplay的愛好者，但有網友卻發現，展場竟然有一張「禁止COS」的動漫黑名單，包含《死亡筆記本》《進擊的巨人》《寄生獸》以及《日在校園》（School days）等擁有大量粉絲的知名作品都被列入黑名單。

動漫黑名單上的告示牌上提到，「違背社會主義核心價值觀及公序良俗的著裝，將無法入禁場。根據文旅部發布的『網路動漫產品黑名單』公示內容禁止用戶COS以下名單中所涉及的IP或IP內角色。」

▼進擊的巨人。（圖／翻攝木棉花）

▲▼進擊的巨人。（圖／翻攝木棉花）

名單中列出的作品有不少都是相當熱門，受到大量粉絲喜愛的，包含《死亡筆記本》《寄生獸》《東京喰種》《暗殺教室》《進擊的巨人》《黑執事》《我的狐仙女友》《學園默示錄》《刀劍神域》《惡魔獵人》以及《日在校園》（School days）等。

告示牌的下方寫著，「如在展會內發現涉及違規動漫的展示、銷售或傳播行為，請及時向現場工作人員反映或透過官方管道舉報。家長及監護人請加強對未成年人的引導，共同抵制不良文化內容，選擇健康向上的觀展內容。」

可以發現，上了黑名單的作品不只是禁止COS，連展示、傳播及銷售也全都禁止。

該告示也在網路上引起大量討論，大多數網友都感到難以理解，認為許多作品非常正面，根本沒有被禁的理由，「《寄生獸》是宣導愛護地球、保護環境的也被禁？」「「《惡魔獵人》打怪物有什麼好禁？」「《進擊的巨人》是怕巨人都沒穿衣服？」「《日在校園》要禁什麼？禁止在場內當誠哥？」

也有網友指出，該名單早在10年前就看過，一直沒有更新，不少作品都完結很久了，很多年輕人根本沒看過。還有許多網友提到在大陸飽受批評的《我的英雄學院》，質疑最應該進黑名單的作品卻沒列入。

▼死亡筆記本。（圖／翻攝網路）

▲▼死亡筆記本。（圖／翻攝網路）

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