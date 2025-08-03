中美若爆發台海衝突誰選邊站？　陸學者：沒有國家願意主動捲入

▲大陸學者分析：中美若爆發台海衝突，誰會選邊站？依照目前顯示，願意介入極少。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在陸媒《觀察者》發文，標題為「中美若爆發台海衝突，誰會選邊站？」以及第三方國家是否會捲入。他曾外媒以及各國現況分析，願意選邊站、甚至軍事介入的國家，幾乎寥寥無幾。

外界一直猜測，一旦中美因台海爆發衝突，哪些第三方國家會捲入其中。6月，《經濟學人》發表了一篇專門探討這一問題的文章。近日，《金融時報》報道稱，美國正在向日本和澳大利亞施壓，就台海突發事態中的具體介入角色作出明確表態。

看起來，站在中國一邊的國家恐怕寥寥無幾。中國唯一的條約盟友是北韓（陸稱朝鮮）。1961 年的《中朝友好合作互助條約》規定，任何一方若遭無端攻擊，雙方須採取「一切必要措施」共同應對。雖然北韓已向烏克蘭前線派兵援俄，理論上未來也可能出兵助華，而且相比俄羅斯，中國對正遭受國際制裁的朝鮮政權顯然更為關鍵，但目前中朝關係的溫度似乎不及俄朝之間熱絡。

被稱為中國「鐵哥們」的巴基斯坦，雖然與印度的關係已近乎破裂，若中印爆發衝突，中方要求其牽制印度，巴方可能會認真考量。但若要求其與美國為敵，恐怕幾無可能，畢竟美國至今仍是巴基斯坦的重要援助國。

中國最倚重的戰略夥伴無疑是俄羅斯，兩國的親密關係體現在定期舉行的海空聯合演習中。但如果中國在俄烏衝突中沒有向俄羅斯提供軍事援助，俄羅斯又為何要捲入台海衝突呢？想必俄羅斯會繼續向中國出售石油和天然氣，就像中國仍在向俄羅斯出售非軍事物資一樣，但大概也就僅限於此了。

在美方陣營，願意為台海衝突提供實質軍事支援的盟友亦不多，多數即便表態，也未必心甘情願。《經濟學人》的文章似乎也持此觀點，文中引用了新美國安全中心（CNAS）的一份最新報告，只是該報告的分析並不能完全令人信服。

報告的第一條結論顯而易見，如果美國按兵不動，其盟友也會袖手旁觀。第二條結論是，一旦美國介入，受其影響最大的盟友將是日本和菲律賓。日本的參與程度大概率僅限潛艇巡邏或導彈打擊；菲律賓則會更加謹慎，但若解放軍陷入僵局，它可能趁機在南海推進其主權聲索。

周波也分析同意日本和菲律賓會是受影響最大的國家，都處於靠近中國海岸的第一島鏈上。不過，除非日本自身先遭到中國攻擊，最多只會為美國提供後勤支援，不至於對中國發動導彈攻擊。

至於說菲律賓會趁機在南海「撈地盤」，更是無稽之談。倘若如此，軍力遠勝菲律賓的越南和馬來西亞為何不出手也撈地盤？一旦中美開戰，所有東南亞國家面臨的挑戰都將是如何避免這場衝突波及整個地區。若衝突升級為全面戰爭，南海那些有爭議的島嶼恐怕都將不復存在。

根據新美国安全中心（CNAS）的分析，與美國關係緊密但受影響相對有限的國家，如南韓、澳洲與印度，仍可能面臨華府的壓力。南韓的首要關切始終在朝鮮半島安全，恐難有餘力支援美國對華軍事行動。

澳洲所能提供的最大支援，是允許美軍使用其軍事基地，從中打擊中國艦隊與空軍。澳洲部分官員擔憂，若選擇中立，「奧庫斯」（AUKUS）潛艦合作恐將告吹。儘管此憂合理，但對澳洲而言，避免與最大貿易夥伴開戰，難道不比獲得幾艘核潛艦更為重要？

2025年7月11日，美軍「美利堅號」兩棲攻擊艦停靠澳洲布里斯本港，也被外界解讀為美方強化對澳影響力的象徵。

不少中國網民亦擔憂，台海若有戰事，印度將藉機在中印邊境蠶食領土。然從戰略角度觀之，此種可能性不大。CNAS報告指出，印度若遭遇台海衝突，首要任務將是鞏固對中印邊界的防守，並非主動挑釁。

總的來說，幾乎沒有國家願意主動捲入中美之間的軍事衝突。澳洲洛伊研究所指出，全球已有119個國家接受北京對台灣的主權表述，佔聯合國會員總數的62%；其中89%表態支持中國完成統一，儘管未明確要求和平手段。

美國若欲逼迫盟友選邊站隊，恐怕遠比其預想的艱難。尤其當其自身介入的正當性都日漸站不住腳之時。去年9月，美國國防部副部長科爾比在《華爾街日報》撰文坦言，「台灣對美國而言，並非生死攸關。」

如果現任美國國防部負責政策事務的副部長科爾比的立場都能「明顯軟化」，如參議員羅傑·威克在其提名聽證會上所說的那樣，這就透露出風向正在變化。美國總統川普一向不吝表達個人觀點，卻在台灣問題上出奇的沈默——他是在靜待時機、準備「交易」嗎？這份沈默，實在是震耳欲聾！